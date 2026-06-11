La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que buscará asistir al Zócalo capitalino para presenciar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque aclaró que su decisión dependerá de cómo se desarrollen las manifestaciones de diversos grupos y, entre ellos la CNTE.

Al ser cuestionada sobre dónde verá el encuentro inaugural, la mandataria respondió: “Vamos a ver, vamos a tratar de ir al Zócalo, pero va a depender de cómo se desarrolla”.

Agregó que en Palacio Nacional también estará disponible la transmisión del partido y recordó que los aficionados podrán seguirlo tanto en el Fan Fest del Zócalo como en cualquiera de las 18 sedes habilitadas en la capital.

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Respecto a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sheinbaum confirmó que el Fan Fest permanecerá abierto y aseguró que las autoridades garantizarán el desarrollo de la inauguración.

"Tenemos que resguardar el estadio. La actividad de la inauguración se tiene que resguardar y garantizar junto con el Gobierno de la Ciudad que puedan acceder quienes vinieron a ver el partido”, afirmó.

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La Presidenta indicó que más adelante informará si finalmente acudirá al Zócalo o permanecerá en Palacio Nacional para seguir el encuentro.

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