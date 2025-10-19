La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la primera Megaclase de Inteligencia Artificial que se llevó a cabo en el Parque Tezozómoc, alcaldía Iztapalapa, en la que participan directivos de Platzi, Open IA y Nvidia IA.

"Hoy convertimos a la Ciudad de México en una gran aula de aprendizaje, en una gran aula abierta al futuro, un espacio de aprendizaje, también de inspiración colectiva en donde la Inteligencia Artificial se ponga al servicio de la gente", dijo la mandataria durante la apertura de la clase.

Aseguró que, con esta clase, que es la "más grande que ha habido en todo el país", se deja claro que el progreso tecnológico no debe excluir, sino integrar y transformar vidas. Cada avance que tengamos debe tener consigo un gran mensaje de equidad, derechos y esperanza".

Lee también Detectar a tiempo el cáncer de mama aumenta hasta 90% las posibilidades de recuperarse: secretaria de Salud de la CDMX

La secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco), Manola Zabalza, explicó que esta clase masiva es una parte para tener nuevas herramientas en tecnología, pero sobre todo es un momento para entender el lenguaje del presente y el lenguaje del futuro.

"La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y llegó para transformar los empleos", dijo.

Expuso que, prueba de que se puede, es que la capital es líder en ingenieras e ingenieros, pues el 30% de los trabajadores de la desarrolladora Platzi se desempeñan en la Ciudad de México.

El director de Platzi, Freddy Vega, habló durante su ponencia de cómo se ha usado Inteligencia Artificial desde Google Maps, Instagram, Facebook, Gmail, entre otras aplicaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL