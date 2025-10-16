Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Trump advierte a Hamas: "No tendremos más opción que entrar y matarlos" si sigue violencia en Gaza

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Washington. anunció que quiere ofrecer la posibilidad de generar fuentes adicionales de ingresos a sus conductores en Estados Unidos, por lo que iniciará un programa piloto para que puedan etiquetar datos y entrenar modelos de mientras no están al volante.

El programa fue anunciado por el consejero delegado de la compañía, Dara Khosrowshahi, en la conferencia Only on Uber que se celebra en Washington.

Posteriormente, en un comunicado, Khosrowshahi explicó que el programa piloto, que ya está en marcha en la es fruto del interés de los conductores por tener fuentes adicionales de ingresos mientras no transportan pasajeros.

El consejero delegado de Uber dijo que las tareas, realizadas a través de la aplicación de la compañía, son "simples" y puso como ejemplo "subir fotos para ayudar a entrenar modelos de ".

Khosrowshahi anunció otras novedades con el objetivo de hacer Uber "la mejor plataforma para el trabajo flexible" con los comentarios de los y repartidores de la compañía.

Entre esas novedades destacan la incorporación a partir del viernes de una nueva versión "más inteligente" de Rides Heatmap, un mapa que muestra las zonas de mayor demanda y tiempos de espera promedio, y un nuevo programa que en marzo de 2026 unificará Uber Pro y Advantage Mode con cuatro niveles que ofrecerá más recompensas y mejores ingresos según el rendimiento.

Otra novedad es una garantía de retraso en viajes por la que los conductores recibirán compensación adicional si el trayecto supera en más de cinco minutos la duración estimada.

En cuanto a seguridad, Uber ampliará a Baltimore, Minneapolis, Filadelfia, Seattle, Portland y la opción de que las conductoras de Uber acepten solo solicitudes de pasajeras.

