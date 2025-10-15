Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

La mañanera de Sheinbaum, 15 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Hong Kong. Los legisladores de aprobaron el miércoles un proyecto de ley para regular los servicios de transporte compartido, en el que se exige que plataformas como , junto con sus vehículos y conductores, obtengan una autorización, tras años de oposición por parte de la industria de taxis de la ciudad.

Se espera que las primeras comiencen a operar a finales de 2026 como muy pronto, según indicaron las autoridades.

Para otorgar una autorización, el comisionado de transporte de Hong Kong puede considerar la experiencia de la empresa, su capacidad financiera y las inversiones previstas en la región. Las empresas autorizadas deberán mantener servicios “adecuados y eficientes” y garantizar que todos los de sus plataformas cuenten con autorizaciones válidas, de acuerdo con las nuevas normas.

Los conductores deberán tener al menos 21 años, poseer una automóviles privados desde hace al menos un año y no haber cometido faltas de tránsito grave en los últimos cinco años. También deben aprobar un examen y tomar un curso previo al servicio.

El proyecto de ley es un paso importante en el desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en Hong Kong, que actualmente prohíbe que los conductores de vehículos privados ofrezcan a clientes si no cuentan con una autorización.

Uber Hong Kong recibió con beneplácito los resultados de la votación. “Esta decisión marca un hito significativo en la integración del en el sistema de transporte de la ciudad y garantiza que los pasajeros y conductores se beneficien al contar con reglas claras”, expresó.

La policía ha arrestado a algunos conductores de Uber sospechosos de conducir sin autorización, y en 2018, más de dos docenas de conductores fueron multados.

El proyecto de ley es un paso importante en el desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en Hong Kong, que actualmente prohíbe que los conductores de vehículos privados ofrezcan servicios pagados a clientes si no cuentan con una autorización. Foto: IStock
Algunas compañías de taxis se han enfrentado durante mucho tiempo a plataformas en línea como Uber, ya que las consideran como una para su negocio.

Uber, que comenzó a operar en Hong Kong en 2014, ha enfrentado múltiples desafíos legales y regulatorios en su expansión internacional, pero sigue siendo popular en el centro financiero asiático, donde muchos residentes se sienten frustrados con lo que describen como un mal servicio de taxis.

Las autoridades propusieron un límite en el que ofrecen servicios de transporte compartido en virtud de las nuevas reglas, que se especificarán en una legislación subsidiaria el próximo año. Si se aprueba esa legislación, invitarán a presentar solicitudes para obtener autorizaciones.

Uber Hong Kong dijo que espera con interés entablar “discusiones constructivas” sobre los mecanismos de cuota de vehículos.

Cualquiera que opere una plataforma de y proporcione servicios sin autorización enfrentará una multa de hasta un millón de dólares de Hong Kong (aproximadamente 128 mil 600 dólares estadounidenses) y una pena máxima de un año de cárcel, según el proyecto de ley.

Una plataforma que organice autos o conductores sin autorizaciones válidas para transportar pasajeros podría ser castigada con una pena máxima de seis meses de prisión y una multa de 10 mil dólares de Hong Kong (mil 286 dólares estadounidenses) por violación en una primera condena. Para condenas posteriores, la pena máxima de cárcel se duplicaría, además de una multa más alta.

