El próximo domingo 22 de junio entran en vigor las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, por lo que repartidores y conductores que trabajan en Didi, Uber o Rappi, han mostrado su descontento, así como la falta de información sobre cómo les afectará esta reforma en sus ganancias, mientras que otros temen ser despedidos.

La propuesta hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobada por el Congreso, fue creada luego que familias, así como exsocios de las aplicaciones, denunciaron que no había seguro médico o de indemnización en caso de muerte.

No sólo eso, la Mandataria Federal explicó que México sería el primer país en poner en regla las aplicaciones debido que por su operación tenían vacíos legales, uno de ellos utilizar la figura de "socio" para exculparse de otorgar derechos laborales, hasta exentar impuestos, así lo ha planteado desde que era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Mientras la reforma estaba en la Cámara de Diputados, los repartidores iniciaron una serie de protestas para exigir se les tomara en cuenta al diseñar la iniciativa de ley.

Voces contra y a favor de la reforma a aplicaciones

Raúl, conductor de Didi, con más de 10 mil viajes, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL que aunque desconoce cómo le va a afectar la reforma, le conviene tener un seguro, aunque no lo use pero quizá alguno de sus familiares lo requiera.

"También van a eliminar todas las cuentas fantasmas, ellos cometen ilícitos y somos nosotros los que trabajamos bien los que pasamos a ser perjudicados", acusó.

Ricardo Ventura es padre autónomo, trabaja entre 6 y 10 horas diarias, y ha acumulado más de 10 mil viajes en Uber, lo único que pide es que con la reforma a plataformas digitales pueda seguir generando los ingresos suficientes y continuar cuidando de su hijo porque no tiene quien lo haga.

"A mí me han pedido lo que es el número de seguro social, pero no nos han informado qué beneficios u otros derechos vamos a tener, los pros y contras. Para mí no está de más tener seguro. Yo que tengo un hijo, y puedo asegurarlo", dijo Ventura.

Por otro lado, está "El Chino", un repartidor que ha logrado un récord de 15 mil viajes para Uber y otros 14 mil para Didi, expresó que el mayor temor entre él y sus compañeros es que las plataformas decidan correrlos.

"Trabajo de entre 8 y 12 horas, consideramos que con esta nueva reforma no va a haber espacio para todos. Las plataformas van a tener que prescindir de nosotros. Esto es lo que suponemos porque somos muy chingo a nivel nacional y a nivel internacional ni se diga", mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Otra de sus preocupaciones es que la Secretaría del Trabajo "considere ingresos netos sin tomar en cuenta nuestros gastos operativos", relató repartidor, quien acudió este miércoles a los bloqueos junto a sus compañeros y lograron "colapsar la CDMX".

"A mí si me interesa el seguro, pero no como lo están aplicando, haremos un chingo de contribuciones para que nos den un parecetamol. Seamos sinceros, en el seguro Social pues la verdad es la la calidad del servicio es deficiente, no se diga del ISSSTE", reiteró El Chino.

Por lo que pidió al gobierno de México "dejar de ser alucines, siempre hacen lo que se imaginan, crean leyes de lo que se imaginan pero deben escuchar al pueblo", reclamó el joven.

Para Leslie Díaz, líder de Repartidores Unidos de México, madre autónoma y quien dedica 12 horas diarias a trabajar para mantener a sus hijos, exigió que se brinde más información sobre la ley porque están en la incertidumbre.

"Además de que muchos ya no puedan trabajar, nuestro temor es que no alcancemos nuestro sueldo como antes y no nos quede como prácticamente dinero para nuestros gastos que viene siendo gasolina, refacciones, mantenimiento", expuso Díaz.

"Yo dependo de esto para mantener a mis tres hijos, el sistema de trabajo me permite llevar a mis hijos a la escuela, ir por ellos y darles de comer, hacer la tarea, estar al pendiente de sus cosas y seguir trabajando sin ningún problema, pero ahora con la nueva reforma, como tenemos esa incertidumbre, no sabemos si vamos a poder seguir viendo a nuestras familias como hoy en día", cuestionó la repartidora multiplataforma con más de 20 mil viajes en Uber, Didi y Rappi.

¿En qué consiste la reforma a aplicaciones de Uber, Didi y Rappi?

De acuerdo al documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 24 de diciembre, los trabajadores de cualquier plataforma digital tendrá acceso a los siguientes derechos:

Derecho a una indemnización equivalente a tres meses de salario. Se pagarán veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, tomando en cuenta el tiempo efectivamente laborado

equivalente a tres meses de salario. Se pagarán veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, tomando en cuenta el tiempo efectivamente laborado Derecho a participar en las utilidades de la empresa, siempre que tengan más de 288 horas anuales trabajadas

de la empresa, siempre que tengan más de 288 horas anuales trabajadas Ser afiliados a seguro médico del IMSS

Los trabajadores de plataforma digitales deben alcanzar por lo menos un salario mínimo mensual de la Ciudad de México por su trabajo, independientemente del tiempo efectivo trabajado, para alcanzar estos derechos, explica la Ley.

Pero en caso de no lograr el salario mínimo requerido serán considerados como trabajadores independientes.

También, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró en la mañanera del 20 de junio, que entre los beneficios de estar afiliado al IMSS serán:

Acceso a guarderías

Prestaciones sociales, esto es a los servicios de cuidado infantil, centros recreativos, deportivos y otras actividades del IMSS

Cotizarán al Infonavit

¿Quién y cómo se pagará en Seguro Social de los trabajadores de Uber o Didi?

Los administradores de las plataformas digitales como: Uber, Didi o Rappi, entre otras, serán los encargados de realizar el pago del aseguramiento en el régimen del Seguro Social cuando ocurra un riesgo de trabajo durante el tiempo efectivamente laborado.

¿Los conductores de Uber o Didi podrán seguir trabajando a deshoras o deben tener un horario corrido?

El documento establece que si un trabajador deja de laborar por 30 días naturales de manera consecutiva se dará por terminada la relación laboral con la plataforma y no procederá la indemnización.

Según la reforma a la ley de plataformas digitales explica que el trabajo en estas plataformas continúa siendo "primordialmente flexible y discontinuo", con el objetivo de que los trabajadores dispongan de su tiempo.

"El tiempo de trabajo destinado para la plataforma será definido por la persona trabajadora y tendrá completa libertad para determinarse sin horarios fijos, pudiendo conectarse y desconectarse a discreción cuando así lo requiera", específica la reforma.

Esta iniciativa establece que las plataformas digitales podrán despedir a un trabajador sin obligación a reinstalarlo a menos que se trate de la violación a derechos colectivos, tales como la libertad de asociación, autonomía sindical, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Deben hacer un contrato claro sin ambigüedades para los trabajadores, así como que deben entregar recibos de pagos de manera semanal.

El secretario del Trabajo reiteró que esta reforma es un gran logro en México ya que los trabajadores y trabajadoras por aplicación no podrán ser desconectadas por un robot sin un aviso previo o atención de una persona de la empresa contratante, esto evitará despidos injustificados.

¿Cómo se calculará la cuota para el IMSS?

EL UNIVERSAL preguntó a la Secretaría del Trabajo cómo se hará el calculó de la cuota, sin embargo, no hubo una respuesta concreta, como una fórmula, por ejemplo, ya que el documento publicado en el DOF es confuso.

"Para efectos del cálculo de cuotas de seguridad social, no se considerarán como parte integrante del salario base de cotización los montos que las personas trabajadoras de plataformas digitales reciban por concepto de propinas", dice el artículo 291 F, párrafo II.

Aunque se asegura que en esta cuota no se tomarán en cuenta las propinas, el secretario Marath Bolaños afirmó, en la mañanera del pasado 20 de junio, que "es conforme al ingreso mínimo que se establece".

Esto puede traducirse como que como son las aplicaciones como Uber, Didio Rappi, las encargadas de pagar las cuotas al IMSS ellas establecerán el "mínimo".

Se pidió la postura a la STPS porque aunque la ley establece que sólo quien alcance un salario mínimo podrá acceder a los beneficios, qué pasará con quienes ganan más del mínimo, ¿las cuotas serán más alta?.

¿Cuándo inicia la prueba piloto?

El decreto liberado en diciembre establecía su entrada en vigor a los 180 días, hecho que está a punto de cumplirse el próximo 22 de junio, mientras que la prueba piloto en el IMSS iniciará cinco días después, el 27 de junio.

Pero el secretario del Trabajo, informó que será el 1 de julio cuando inicie y terminará el 31 de diciembre de este 2025.

bmc