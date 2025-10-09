Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazara la revisión de un amparo sobre el cobro del 2% de impuesto a trabajadores por aplicación digital, cinco ministros del Alto Tribunal se reunieron con repartidores de Uber “en un ambiente de respeto y cordialidad”.

Al encuentro asistieron los ministros del nuevo Pleno Hugo Aguilar Ortiz, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa y Lenia Batres Guadarrama, donde dialogaron sobre inquietudes respecto a este gravamen por aprovechamiento de infraestructura urbana.

La autoproclamada “ministra del Pueblo” aseguró que el amparo en revisión 681/2022 se retiró de la sesión de este jueves 9 de octubre, precisamente, para escuchar a este grupo.

De acuerdo con Batres Guadarrama, se le explicó a los repartidores que el pago del 2% se encuentra vigente desde el año 2022, por lo que “no generará ningún cobro nuevo o adicional a lo que ya se paga por el uso de esta plataforma”.

Y añadió que, de otorgarse, el efecto del amparo sería que el gobierno capitalino tendría que devolver más de 3 millones 361 mil pesos que Uber Portier México ha pagado por este concepto.

“La promoción de este amparo le ha permitido no seguir cubriendo este aprovechamiento”, detalló la ministra en un comunicado.

Lenia Batres agregó que, en conjunto, las empresas dedicadas a este ramo han pagado un monto de 67 millones de pesos por este aprovechamiento, por lo que con el amparo podrían buscar también su devolución.

“Es necesario regular los modelos de negocios novedosos que, pese a generar ganancias exponenciales, no requieren permiso o autorización alguna”, explicó.

Además, recalcó que su colaboración fiscal es casi nula, lo que permite a Uber dejar a sus trabajadores sin contrato laboral, salario, prestaciones ni seguridad social.

Esta tarde, repartidores de aplicación digital como Uber, Didi y Rappi se manifestaron frente a la sede del Máximo Tribunal para externar su inconformidad ante esta medida recaudatoria.

