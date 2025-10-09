La presidenta Claudia Sheinbaum le falló como mujer a la derecha, porque se atrevió a ser una jefa de Estado “levantista” y no una mandataria federal débil, tibia y moderada como ellos esperaban, dijo el productor televisivo y Consejero Nacional de Morena, Epigmenio Ibarra, en el podcast “La Moreniza”.

Acompañado de la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, y la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Dolores Padierna, Epigmenio Ibarra aseguró que Sheinbaum también le falló a los opositores porque depositaron en ella sus esperanzas de que “la pesadilla de López Obrador desapareciera”.

“Pensaron que Claudia la moderada no iba a polarizar y no iba a enfrentar. No entienden un carajo. No se dan cuenta de que el país cambió. Y tratan de juzgar lo que sucede con los mismos criterios que juzgaban al priismo y al panismo”, expresó.

Durante la emisión 25 del podcast, afirmó que la presidenta Sheinbaum no le hizo caso a López Dóriga ni a otros periodistas como Héctor Aguilar Camín, Ciro Gómez Leyva o Azucena Uresti.

“No les hizo caso a López Dóriga, no le hizo caso a Aguilar Camín, no obedeció a Ciro ni a Azucena ni a los potentados ni a los concesionarios que no pagan impuestos. Los más influyentes líderes de opinión en este país están perdiendo relevancia cada vez más”, agregó.

Por lo anterior, reiteró que la derecha mexicana, y a veces la propia izquierda, no entiende la profundidad del fenómeno inédito que es “el segundo piso de la Cuarta Transformación”, que definió como una revolución pacífica que se realiza en las urnas.

“'Por el bien de todos, primero los pobres' tiene el mismo peso que tuvo en la historia 'libertad, igualdad y fraternidad' porque no es una consigna ideológica; es un principio racional de convivencia humana, porque es incluyente”, destacó el morenista.

Por su parte, la dirigente morenista Luisa Alcalde consideró que, últimamente, los medios de comunicación han “incrementado la mentira” y la “burda saña”.

“Prendes la radio, le cambias; prendes la televisión, en todos los canales, abres cualquier periódico y siempre: el ataque es permanente”, dijo.

Y añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum afronta un gran desafío histórico al ser la primera mujer en llegar a la titularidad del Ejecutivo Federal porque, explicó, si se equivoca un presidente hombre “se equivoca él”, mientras que si ella falla “se equivocan todas las mujeres”.

