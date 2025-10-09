Más Información

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Sheinbaum defiende iniciativa de Ley de Amparo; “protege a la ciudadanía, no se elimina ningún derecho”, señala

Al hacer otra vez referencia al caso del empresario y el pago de impuestos, la presidenta señaló que la Corte de Estados Unidos, no la de México, determinó que tiene que cumplir.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que en otra ocasión se presentará lo que dice la ley respecto a una vez que la Corte o un juez determinan que se deben pagar impuestos.

“La Corte de Estados Unidos determinó un pago de impuestos, de Estados Unidos ¡eh! No la de México, un pago que tiene que hacer un empresario mexicano”, comentó la Mandataria federal.

Ante la propuesta del empresario y presidente del, Ricardo Salinas de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para llevar a cabo “una mesa de diálogo responsable” para que sus empresas paguen los impuestos que deben, la Mandataria federal afirmó recientemente que esto "no es un asunto de negociación en oscurito" y advirtió que "negociación de la ley, nunca".

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno siempre estará abierto al diálogo, y nunca cerrará la puerta a nadie, pero, advirtió que no se puede negociar con la ley.

