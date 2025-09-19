Más Información

Fallece Erik Vicente, chofer que regresó a ayudar pasajeros de micro en explosión en Iztapalapa; cifra de muertos sube a 26

Fallece Erik Vicente, chofer que regresó a ayudar pasajeros de micro en explosión en Iztapalapa; cifra de muertos sube a 26

Pemex reporta "estables" a trabajadores alcanzados por carbonato caliente en complejo petroquímico de Veracruz

Pemex reporta "estables" a trabajadores alcanzados por carbonato caliente en complejo petroquímico de Veracruz

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Trump afirma que EU mató a tres terroristas en ataque a narcobuque en aguas internacionales

Trump afirma que EU mató a tres terroristas en ataque a narcobuque en aguas internacionales

Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

Grupo Salinas respondió a la mención de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina sobre el proceso de negociación entre TV Azteca y un grupo reducido de tenedores de bonos en .

“Fieles a su estilo, lo hicieron a partir de mentiras e injurias personales, ante lo que queremos aclarar lo siguiente: Nuestra , en todo momento, ha estado y se mantiene abierta al diálogo con miras a lograr un acuerdo justo de reorganización de sus deudas con acreedores”, dijo la firma en un comunicado.

La empresa de afirmó que al igual que muchas otras compañías que vieron afectadas sus operaciones durante la pandemia por Covid-19, TV Azteca se vio obligada a reorganizar sus compromisos financieros, un proceso común y ordinario en los mercados bursátiles internacionales.

Lee también

TV Azteca. Foto: Archivo / IMAGO7
TV Azteca. Foto: Archivo / IMAGO7

“En este marco, se alcanzó un acuerdo con los tenedores de bonos institucionales. No obstante, a pesar de nuestros esfuerzos de mediación, un grupo minoritario de tenedores no originales, en realidad fondos buitre, rechazó el pago ofrecido y se han negado a conciliar”, explicó.

Detalló que, como buenos fondos buitre domicilian, fuera de los países que integran el T-MEC y por tanto no son beneficiarios de las disposiciones y/o protecciones de dicho tratado, criterio que ha sido confirmado por la Secretaría de Economía del propio gobierno de México.

“Al saberse perdidos, estos fondos buitre llevan meses recurriendo a tácticas desesperadas y sin fundamento legal alguno con el único objetivo de ejercer presión y litigar en medios lo que no han podido ganar en tribunales en México y EU", agregó.

Lee también

Grupo Salinas lamentó que, una vez más, la falta de información precisa genere especulación innecesaria, y más aún que se pretenda vincular este proceso con un litigio fiscal que no guarda ninguna relación con este tema.

“Exigimos al gobierno de México y medios de comunicación a consignar este proceso con apego a los hechos y la verdad”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses