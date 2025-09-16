Salinas Pliego y Citlalli Hernández chocan en redes tras accidente de menor de edad en Banco Azteca

Durante la tarde de este 16 de septiembre, tras concluir el desfile en Tepoztlán, Morelos, conmemorando del inicio de la Independencia de México; la cortina de metal de un establecimiento cayó sobre la cabeza de un menor de edad, ocasionando graves fracturas en cara y cráneo.

Por medio de redes sociales, los habitantes del poblado denunciaron que presuntamente el gerente de la sucursal de Banco Azteca de Tepoztlán, se negaba a hacerse responsable de lo ocurrido, ocasionando una manifestación que duró alrededor de 3 horas.

Ante la indignación que generó este caso en redes sociales, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, etiquetó en la publicación de la periodista Pamela Cerdeira, al empresario Ricardo Salinas Pliego, fundador de Banco Azteca, lo cual desató un choque entre ambas personalidades.

🚨Menor de edad sufre fractura de cara y cráneo al caerle una puerta de una sucursal de @BancoAzteca en Tepoztlán, Morelos.



Familiares y pobladores exigen al banco hacerse responsable.



📹 @ZonaCNoticias pic.twitter.com/ipmQuzRRaB — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) September 16, 2025





Salinas Pliego y Citlalli Hernández chocan en redes

Aunque la institución financiera no emitió ningún comunicado sobre lo ocurrido con el menor en su sucursal, Salinas Pliego aseguró en redes sociales que ya se encontraban ayudando a la familia y trabajando el caso.

Aunado a ello, Citlalli Hernández escribió: “¿Veremos a @RicardoBSalinas actuar tan responsable como dice?”. A lo que el empresario respondió de manera contundente: “Primero que nada, provecho. 'Oinkviamente' que ya estamos en eso… acuérdese que nosotros no somos como usted, que cuando violentan a una ciudadana se hace de la vista gorda. Buena tarde… ¡y ya póngase a trabajar!”.

Cabe destacar, que el millonario adjuntó fotos a su comentario, haciendo referencia a casos mediáticos. El de las tres niñas que fueron asesinadas junto a su madre en Sonora durante el mes de julio y la imagen de los cientos de zapatos encontrados en el llamado ‘centro de exterminio’ del Rancho Izaguirre en Jalisco.

Hernández, contestó a Salinas pidiéndole mayor seguridad en sus sucursales: “Pendiente de conocer qué es lo que va a hacer por esta niña. Refuerce la seguridad de sus bancos para que no vuelva a pasarle a nadie”, señaló.

Tras el accidente se desató una polémica en redes sociales. Fotos: Captura de Pantalla

Asimismo, el empresario realizó una réplica: “Es niño, ya estamos en contacto con su familia y nos estamos haciendo responsables de lo que nos toca, no como ustedes los Gobiernicolas… infórmese bien, a usted le gusta abrir la boca por abrirla, ahí demuestra su desinterés, desinformación y falta de ganas de ayudar. Esté pendiente de las 3 niñas a las que mataron y le exijo que no vuelva a suceder que para eso le pagamos los ciudadanos de bien.”

El choque continúo con la titular de la Secretaría, quien mencionó: “Sigue insultando por el físico de una persona, sigue con su narrativa forzada ‘contra el gobierno’ pero en realidad no puede mostrar sus 'interese$' ocultos. Le cuento: hay 3 niveles de gobierno y 3 poderes, cada uno con sus funciones y facultades. En todos los casos estamos en diálogo y trabajando para prevenir y atender la violencias hacia las mujeres. Deje de lucrar con las tragedias y de revictimizar a las niñas. ¿Le interesa el tema? Cambie sus contenidos televisivos que son sexistas, que replican roles de género y normalizan violencia hacia las mujeres”.

En una última respuesta, Salinas negó los señalamientos que realizó contra Hernández: ¿Cuál insulto, cual físico, cual persona? Lea bien, la estoy corrigiendo… el menor accidentado, no es niña, es niño y ya estamos atendiendo. Ahora póngase a trabajar adiós".

