VIDEO: Alcalde de Escárcega, Campeche, se confunde y dedica Grito de Independencia a “Josefa Ortiz de Pinedo”

Durante los festejos del 15 de septiembre, en conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, se realizó la representación del tradicional Grito de Independencia en diferentes localidades del país.

Este acto cívico reúne a una gran cantidad de habitantes de una comunidad para nombrar y celebrar a los personajes históricos que intervinieron durante el inicio de la lucha por la soberanía mexicana. Sin embargo, durante esta festividad, Juan Carlos Hernández Rath, alcalde de Escárcega, Campeche, se volvió blanco de críticas al equivocarse durante el grito.

El Grito de Independencia es un acto cívico que reúne a los mexicanos. Foto: Especial

Alcalde de Escárcega, Campeche, se confunde y dedica Grito de Independencia





Por medio de un video difundido en la plataforma ´X´, por la periodista Azucena Uresti, se pudo ver el momento en que el alcalde Juan Carlos Hernández Rath, realizó la representación del Grito de Independencia en Escárcega, Campeche y se equivocó al nombrar al nombrar a la insurgente, Josefa Ortiz de Domínguez.

“Viva Miguel Hidalgo y Costilla, 'viva Josefa Ortiz de Pinedo', viva Ignacio Allende, viva Leona Vicario, Viva José María Morelos y Pavón, viva, Vicente Guerrero”, mencionó Hernández desde el palacio municipal.

Su error al pronunciar mal el apellido de Josefa Ortiz de Domínguez, cambiándolo por el nombre del actor Jorge Ortiz de Pinedo, rápidamente llamó la atención de cientos de internautas en redes sociales, donde el gobernante desató polémica debido a esta confusión.

😳"¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!": fue así como el alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rath, se confundió en el Grito de Independencia.



📹Que todo Escárcega se entere pic.twitter.com/kVKIdxoNwf — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2025

Cabe destacar que Josefa Ortiz de Domínguez fue una pieza clave durante el inicio de la lucha del cura Miguel Hidalgo, ya que fue esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez.

Asimismo, la confusión dio pie a que los internautas crearan algunos memes con la imagen de la corregidora y la cara del actor de televisión.

dcs