Lanzan servicio de pedidos grupales en Uber Eats; la salvación de los "Godínez" a la hora de la comida

Con más de 8 millones de usuarios activos al mes en México, Uber sigue consolidando su liderazgo en movilidad y entregas, ahora con nuevas funciones que facilitan la vida diaria y mejoran la experiencia de cada viaje y pedido.

Pedidos grupales en Uber Eats: la salvación de los "Godínez"

Uber Eats se mantiene como aliado indispensable para millones de personas a la hora de la comida.

Ahora, su más reciente función se convierte en la salvación de los equipos "Godín" en oficinas, reuniones familiares y con amigos, al permitir realizar pedidos en grupo, evitando el clásico “pásame el celular” para elegir platillo.

A través de un enlace, cada persona puede seleccionar su comida desde la misma orden y pagar individualmente, o dejar que alguien invite a todo el equipo.

David Mínguez, gerente de comunicación de Uber Eats en México, en el anuncio de nuevas funciones desde Los Cabos / Foto: Cortesía

Movilidad segura en Los Cabos

Desde su llegada a Los Cabos, Baja California Sur, hace 7 años, Uber se ha consolidado como un aliado confiable y seguro para trasladarse a los principales atractivos turísticos de la región, como Playa Cabo Bello y El Arco.

El Arco de Cabo San Lucas en Baja California Sur / Foto: Luisa García. EL UNIVERSAL

Más de 94 nacionalidades han podido disfrutar del destino gracias a la plataforma, con visitantes frecuentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Alemania.

Desde este destino turístico, Uber anunció otras funciones y servicios:

Uber Black SUV: viajes en camionetas de lujo para hasta seis personas, ideales para recorrer la ciudad con estilo y comodidad.

viajes en camionetas de lujo para hasta seis personas, ideales para recorrer la ciudad con estilo y comodidad. Uber Rent: renta un auto directamente desde la app, con vehículos de proveedores reconocidos, para viajar con total libertad y autonomía.

renta un auto directamente desde la app, con vehículos de proveedores reconocidos, para viajar con total libertad y autonomía. Uber Pet: lleva a tu mascota al veterinario, de paseo o a visitar a un familiar de manera segura y práctica.

Uber en Los Cabos, Baja California / Foto: Cortesía

Con estas innovaciones, Uber busca consolidarse no solo como una app de transporte, sino como un ecosistema integral de movilidad y alimentación, pensado para hacer la vida de sus usuarios más cómoda, práctica y segura.

