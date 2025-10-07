Más Información

Lanzan servicio de pedidos grupales en Uber Eats; la salvación de los "Godínez" a la hora de la comida

Lanzan servicio de pedidos grupales en Uber Eats; la salvación de los "Godínez" a la hora de la comida

¿Cómo saber si estás envejeciendo adecuadamente? Haz estas 3 cosas

¿Cómo saber si estás envejeciendo adecuadamente? Haz estas 3 cosas

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

Beca Benito Juárez 2025: ¿cuándo es el último día de registro para recibir el apoyo?

Beca Benito Juárez 2025: ¿cuándo es el último día de registro para recibir el apoyo?

Día de Muertos 2025 en CDMX; ofrendas, leyendas y gastronomía para disfrutar con amigos o familia

Día de Muertos 2025 en CDMX; ofrendas, leyendas y gastronomía para disfrutar con amigos o familia

Con más de 8 millones de usuarios activos al mes en México, sigue consolidando su liderazgo en movilidad y entregas, ahora con nuevas funciones que facilitan la vida diaria y mejoran la experiencia de cada viaje y pedido.

Pedidos grupales en Uber Eats: la salvación de los "Godínez"

se mantiene como aliado indispensable para millones de personas a la hora de la comida.

Ahora, su más reciente función se convierte en la salvación de los equipos "Godín" en oficinas, reuniones familiares y con amigos, al permitir realizar pedidos en grupo, evitando el clásico “pásame el celular” para elegir platillo.

Lee también

A través de un enlace, cada persona puede seleccionar su comida desde la misma orden y pagar individualmente, o dejar que alguien invite a todo el equipo.

David Mínguez, gerente de comunicación de Uber Eats en México, en el anuncio de nuevas funciones desde Los Cabos / Foto: Cortesía
David Mínguez, gerente de comunicación de Uber Eats en México, en el anuncio de nuevas funciones desde Los Cabos / Foto: Cortesía

Movilidad segura en Los Cabos

Desde su llegada a Los Cabos, Baja California Sur, hace 7 años, Uber se ha consolidado como un aliado confiable y seguro para trasladarse a los principales atractivos turísticos de la región, como Playa Cabo Bello y El Arco.

El Arco de Cabo San Lucas en Baja California Sur / Foto: Luisa García. EL UNIVERSAL
El Arco de Cabo San Lucas en Baja California Sur / Foto: Luisa García. EL UNIVERSAL

Más de 94 nacionalidades han podido disfrutar del destino gracias a la plataforma, con visitantes frecuentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Alemania.

Lee también

Desde este destino turístico, Uber anunció otras funciones y servicios:

  • Uber Black SUV: viajes en camionetas de lujo para hasta seis personas, ideales para recorrer la ciudad con estilo y comodidad.
  • Uber Rent: renta un auto directamente desde la app, con vehículos de proveedores reconocidos, para viajar con total libertad y autonomía.
  • Uber Pet: lleva a tu mascota al veterinario, de paseo o a visitar a un familiar de manera segura y práctica.
Uber en Los Cabos, Baja California / Foto: Cortesía
Uber en Los Cabos, Baja California / Foto: Cortesía

Con estas innovaciones, Uber busca consolidarse no solo como una app de transporte, sino como un ecosistema integral de movilidad y alimentación, pensado para hacer la vida de sus usuarios más cómoda, práctica y segura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses