El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, , informó que en noviembre le darán a los de la Ciudad de México una propuesta a sus demandas.

En rueda de prensa, comentó que han estado en comunicación con los transportistas y han escuchado sus planteamientos y sus demandas de un aumento a la tarifa o un .

“Estamos generando una propuesta. Ya saben que vamos a hacerles una propuesta desde el Gobierno de la Ciudad de México, pero sí es importante que todos los transportistas sepan que el comunicado que se les dará será a todos ellos en su conjunto, no solamente a los que se han venido manifestando, sino un planteamiento a todo el gremio de transportistas de la Ciudad de México”, comentó.

Detalló que en la próxima semana llegarán a acuerdos para “para que ya en el mes de noviembre pueda estarse dando a conocer el planteamiento consensado con el gremio de transportistas”.

Cuestionado sobre los bloqueos que se anunciaron para mañana miércoles, Cravioto expuso que siguen buscando a los transportistas para evitar afectaciones, pero dejó claro que los bloqueos no acelerarán la propuesta que se les haga desde el Gobierno central, “que insisto, ya vamos muy avanzados y vamos a hacer un planteamiento para que en el mes de noviembre pueda estar en vigencia este planteamiento”.

dmrr/cr

