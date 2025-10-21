Por más de tres horas, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura bloquearon el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir un aumento salarial y el pago de quincenas atrasadas.

Desde las 11:00 horas, los manifestantes cerraron la circulación en ambos sentidos de Reforma, lo que generó severo caos vial en una de las zonas más transitadas de la capital. De acuerdo con autoridades de tránsito, la afectación también impactó vialidades como Avenida Juárez, Florencia y Bucareli.

El bloqueo obligó al Metrobús a suspender temporalmente su servicio en las Líneas 1 y 7, específicamente en las estaciones Reforma, Hamburgo, La Palma y El Ángel, lo que afectó a cientos de usuarios durante el transcurso de la mañana.

Los inconformes denunciaron presuntos incumplimientos laborales por parte de la Secretaría de Cultura, entre ellos retrasos en el pago de al menos dos quincenas y la falta de respuesta a su demanda de incremento salarial.

“No es un capricho estar aquí. Tenemos familias que mantener y llevamos meses sin respuesta de la autoridad”, expresó uno de los representantes sindicales durante la protesta.

Cerca de las 2 de la tarde, una comisión de los trabajadores fue recibida por funcionarios del Gobierno central, con quienes instalaron una mesa de diálogo en busca de acuerdos. Tras la negociación, el grupo inconforme decidió liberar la vialidad y retirarse del lugar.

