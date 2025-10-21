La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) capitalina informó que, en coordinación con el Gobierno de México, se realizará la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2025 a fin de brindar oportunidades laborales formales e incluyentes a personas con alguna situación de vulnerabilidad, como discapacidad, adultos mayores y mujeres que se reincorporan al mercado laboral.

Esta se realizará mañana, jueves 22 de octubre, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México “Expo Reforma”, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

"Todas las personas tenemos derecho al trabajo digno y formal, libre de discriminación y de violencia, con igualdad de condiciones (...) el mejor programa social es ofrecer trabajo asalariado”, dijo la titular de la STyFE, Inés González.

En un comunicado, la dependencia destacó que las ofertas de empleo disponibles en este evento de vinculación laboral tendrán sueldos por arriba del salario mínimo y hasta los 43 mil pesos mensuales, dependiendo la vacante. Agregó que todas incluyen prestaciones de ley.

La STyFE informó que las empresas interesadas en incorporar sus vacantes, así como las personas que buscan una oportunidad de empleo, pueden registrarse a través del sitio oficial: https://ferias.empleo.gob.mx.

Recomendó a las personas asistentes acudir con identificación oficial y currículum actualizado, y en formato digital la siguiente documentación: CURP, comprobante de estudios, comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal.

Indicó que, en coordinación con las 32 entidades federativas del país, se realizarán 51 eventos de inclusión laboral con oportunidades de empleo digno y formal.

Detalló que, en estos, más de mil 200 empeesas promoverán 24 mil vacantes de empleo formal y se espera la participación de 22 mil personas buscadoras de trabajo, además de que se impartirán más de 400 talleres para personas buscadoras de trabajo y para instituciones empleadoras con el objetivo de fortalecer procesos de reclutamiento inclusivos.

