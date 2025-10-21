Más Información
Luego que se han registrado 17 explosiones por gas LP en viviendas, negocios y puestos semifijos en lo que va del año, el Heroico Cuerpo de Bomberos alertó de los riesgos del mal uso de las instalaciones y la falta de mantenimiento de los equipos en la Ciudad de México que pueden provocar accidentes.
“El gas LP se ha vuelto tan cotidiano que a veces olvidamos que es un material peligroso. Muchas personas usan mangueras de plástico o conexiones no certificadas que no soportan la presión del gas, y eso provoca fugas que pueden terminar en tragedias”, advirtió el segundo superintendente Édgar Enrique Rosas Vázquez,
Principales causas que provocan las explosiones
Entre las principales causas que los bomberos han detectado están las conexiones defectuosas o mangueras no certificadas y tanques deteriorados o llenados al 100%.
