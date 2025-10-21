Luego que se han registrado 17 explosiones por gas LP en viviendas, negocios y puestos semifijos en lo que va del año, el Heroico Cuerpo de Bomberos alertó de los riesgos del mal uso de las instalaciones y la falta de mantenimiento de los equipos en la Ciudad de México que pueden provocar accidentes.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizan un ejercicio de combustión de gas LP en entornos cerrados. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“El gas LP se ha vuelto tan cotidiano que a veces olvidamos que es un material peligroso. Muchas personas usan mangueras de plástico o conexiones no certificadas que no soportan la presión del gas, y eso provoca fugas que pueden terminar en tragedias”, advirtió el segundo superintendente Édgar Enrique Rosas Vázquez,

Principales causas que provocan las explosiones

Entre las principales causas que los bomberos han detectado están las conexiones defectuosas o mangueras no certificadas y tanques deteriorados o llenados al 100%.

