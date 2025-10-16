“Las pipas siguen y seguirán pasando, las calles siguen sin pavimentar y se siembra el suelo cuando pasan, nadie los vigila”, dijo Claudio Bravo habitante de la colonia tránsito.

Pese a las nuevas disposiciones emitidas por el Gobierno capitalino para limitar la circulación de pipas de gas LP con carga superior a los 40 mil litros, en distintas vialidades de la capital continúan transitando unidades que exceden lo permitido, sin que hasta el momento se observe presencia de vigilancia o sanciones.

Vecinos de la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron que sobre Avenida del Taller es frecuente observar pipas de gran tamaño circular a plena luz del día, lo que, aseguran, representa un riesgo para quienes habitan o transitan por la zona.

“Las autoridades dijeron que iban a restringirlas, pero siguen pasando diario. Algunas son enormes, se estacionan incluso un rato y nadie las detiene”, comentó la señora María del Carmen López, vecina desde hace más de 20 años.

Durante un recorrido realizado por esta casa editorial, se pudo constatar que sobre Calzada de la Viga y Avenida Lorenzo Boturini circulan pipas de diversas compañías gaseras que transportan gas LP. Varias de ellas continúan su trayecto por Lorenzo Boturini para incorporarse a Calzada de Tlalpan, pese a que la normativa prohíbe su paso por vías primarias y zonas habitacionales durante el día.

Vecinos denuncian paso constante de pipas de gas pese a restricciones en la CDMX. Foto: Juan Carlos Williams

Las restricciones fueron emitidas el pasado 30 de septiembre, cuando el Gobierno de la Ciudad de México anunció nuevas reglas para reducir riesgos y mejorar la seguridad en el transporte de gas LP dentro de zonas urbanas. Entre ellas, se estableció que las unidades no deben superar los 40 mil litros de carga ni circular en horarios diurnos, salvo en casos excepcionales y con autorización especial.

Sin embargo, los vecinos aseguran que la medida “solo quedó en el anuncio”, ya que no se ha desplegado vigilancia ni operativos para garantizar su cumplimiento.

“Pasan incluso frente a la escuela primaria y nadie hace nada. Si ocurriera un accidente, podría ser una tragedia”, advirtió el señor Eduardo Reyes, comerciante de la zona.

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no han informado sobre sanciones aplicadas o inspecciones en la zona.

Mientras tanto, las pipas continúan su tránsito cotidiano por las calles de la colonia Tránsito, en aparente incumplimiento de las normas de seguridad vigentes, lo que mantiene en alerta y preocupación a los habitantes del área.

