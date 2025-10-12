De nueva cuenta se registró una explosión por acumulación de las Gas LP dentro de un domicilio, en esta ocasión el siniestro se registró en la alcaldía Coyoacán, el saldo fue de dos lesionados que ya fueron atendidos y daños materiales.

El Departamento de Bomberos explicó que el siniestro afectó una vivienda de dos niveles ubicada en la colonia Pedregal de Santo Domingo del sector antes mencionado

“Hay dos personas lesionadas que ya son atendidas por el ERUM”, detalló la dependencia en sus redes sociales. Ante el incremento de explosiones por acumulación de gas, la Dirección de Protección Civil local, exhorta a los capitalinos revisar de manera constante las tuberías de gas; en cinco días se han registrado 3 explosiones en domicilios.

