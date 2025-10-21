La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que el próximo miércoles 29 de octubre realizará una movilización masiva en la Ciudad de México, con bloqueos y marchas en las principales avenidas, para protestar por la falta de los bonos de combustible prometidos y exigir un aumento en la tarifa.

En un comunicado la organización explicó que, el objetivo de la movilización es exigir una respuesta definitiva a su demanda de incremento en la tarifa del transporte público concesionado y la entrega de un bono al combustible, compromisos que, aseguran, fueron asumidos por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, pero que no se han concretado.

La FAT, en un comunicado anterior, había denunciado que las autoridades capitalinas no han cumplido la promesa de otorgar el bono al combustible ni de definir un aumento a la tarifa. La agrupación detalló que desde hace más de un mes no han recibido una respuesta formal y acusó a los funcionarios del gobierno capitalino de “desentenderse del tema”.

Los voceros de la FAT habían señalado que, pese al diálogo sostenido con el secretario de Gobierno y con la propia jefa de Gobierno, el compromiso de entregar para la tercera semana de septiembre las fechas para la dispersión del bono al combustible no se cumplió.

En su nuevo comunicado, la FAT ofreció una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones que generarán los bloqueos.

“La FAT pide una disculpa a los ciudadanos de a pie, pero dichos bloqueos surgen de la cerrazón del gobierno capitalino, que desdeñó cerrar un acuerdo ya pactado con los transportistas para apoyarles en su justa petición de aumento a la tarifa del pasaje”, expresó la organización.

Lamentó que, pese a que la propia jefa de Gobierno, Clara Brugada, los atendió en persona y prometió consolidar el apoyo, sus secretarios de Gobierno y de Movilidad, César Cravioto y Héctor Ulises García Nieto, no han dado seguimiento ni presentado información específica sobre el posible apoyo.

La organización recordó además que en el Estado de México ya se autorizó un incremento de dos pesos en la tarifa del transporte público, pasando de 12 a 14 pesos, mientras que en la capital la tarifa mínima continúa congelada en seis pesos, por lo que “opera en números rojos”.

Afirmaron que el punto de mayor coincidencia era un apoyo mensual de 13 mil pesos en combustible, que permitiría mantener la operación del servicio sin recurrir a un aumento inmediato de tarifa.

Los transportistas advirtieron que la movilización del 29 de octubre “asfixiará” la capital con bloqueos simultáneos en las principales vialidades, en señal de protesta por lo que consideran un desdén institucional hacia sus demandas.

