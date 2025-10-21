Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

La Autoridad del Centro Histórico (ACH) estableció los colores que deben usar bares y restaurantes del primer cuadro de la capital a partir de este sábado para sus mobiliarios instalados en vía pública, como sombrillas, toldos ligeros y delimitadores verticales.

Esto luego de que este viernes emitiera en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las especificaciones para la colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos que vendan bebidas y alimentos preparados.

El documento señala que, de no cumplir con los colores, los enseres tendrán que ser retirados.

¿Cuáles serán los colores?

La Autoridad del Centro Histórico estipuló que los enseres en vía pública o mobiliario exterior ubicados en el Perímetro A y B sólo podrán ser de cuatro colores.

En el caso de las sombrillas, se indica, únicamente podrán ser de color tabaco, vino tinto, verde bosque y azul marino.

Especificamente en la calle de Francisco I Madero, de Plaza de la Constitución a Eje Central, deberán ser color vino tinto.

Mientras que en la Calle Monte de Piedad, desde Tacuba a 16 de Septiembre, deberán ser color verde bosque.

Toldos ligeros

Con una altura mínima de 2.20 metros de altura mínima desde el nivel de la banqueta, los toldos ligeros de igual manera deberán ser color únicamente de cuatro colores.

Estos tonos son tabaco, vino tinto, verde bosque y azul marino, sin distinción de calles como en el caso de las sombrillas.

Delimitadores verticales

La ACH señaló que únicamente se pueden utilizar como limitadores verticales macetas, rejas, rejas con plantas y tubos con resortes. De igual manera únicamente en cuatro colores.

También tabaco, vino tinto, verde bosque y azul marino, sin distinción de calles como en el caso de las sombrillas.

