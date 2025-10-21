Tlalnepantla, Méx.— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexiquense exigió al gobierno del estado que suspenda inmediatamente el incremento de dos pesos a la tarifa del transporte público, hasta que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el servicio.

Cristina Ruiz Sandoval, dirigente del PRI estatal, cuestionó que ninguna autoridad del Estado de México haya salido a explicar las razones del aumento, lo que “demuestra opacidad y falta de sensibilidad hacia los usuarios”.

Calificó la medida como “un tarifazo del Bienestar, realizado en lo oscurito”.

La dirigente priista advirtió que el transporte público concesionado mexiquense continúa siendo “inseguro, viejo y peligroso”, pese al apoyo que se le está dando a los empresarios del sector.