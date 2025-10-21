Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados rinden minuto de silencio en memoria de Bernardo Bravo; líder limonero fue asesinado en Michoacán

Diputados rinden minuto de silencio en memoria de Bernardo Bravo; líder limonero fue asesinado en Michoacán

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

El periodista Carlos Jiménez compartió a través de sus redes sociales un video que muestra el momento del ataque en el que fue asesinado el abogado , en la Ciudad de México. En las imágenes se observa cómo dos hombres, identificados como Donovan Calderón y Héctor Hernández, esperaban la salida del litigante antes de abrir fuego en su contra.

De acuerdo con los reportes, los escoltas que acompañaban al abogado no lograron protegerlo durante la agresión. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar, pero las cámaras de videovigilancia y el seguimiento de las autoridades permitieron su rápida localización.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Héctor Hernández, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturó a Donovan Calderón. Ambos ya se encuentran presos y a disposición de las autoridades ministeriales.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]