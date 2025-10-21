El periodista Carlos Jiménez compartió a través de sus redes sociales un video que muestra el momento del ataque en el que fue asesinado el abogado David Cohen, en la Ciudad de México. En las imágenes se observa cómo dos hombres, identificados como Donovan Calderón y Héctor Hernández, esperaban la salida del litigante antes de abrir fuego en su contra.

De acuerdo con los reportes, los escoltas que acompañaban al abogado no lograron protegerlo durante la agresión. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar, pero las cámaras de videovigilancia y el seguimiento de las autoridades permitieron su rápida localización.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Héctor Hernández, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturó a Donovan Calderón. Ambos ya se encuentran presos y a disposición de las autoridades ministeriales.

EL ASESINATO del ABOGADO COHEN

Así esperaban Donovan Calderón y Héctor Hdz la salida del abogado.

Sus 2 escoltas, no lo cuidaron.

Así le dispararon y así huyeron.@PDI_FGJCDMX detuvo a Héctor y @SSC_CDMX al Donovan.

Los 2 ya están presos. pic.twitter.com/esfopo07b5 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 21, 2025

