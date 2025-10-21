Agentes de la Fiscalía capitalina revisan videos de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el asesinato del abogado David Cohen el lunes pasado.

En uno de ellos, se observa cómo un sujeto de sudadera oscura y casco del mismo color, le dispara a corta distancia al litigante, según las indagatorias sería Donovan, uno de los dos detenidos, quien para escapar del lugar, se robó una bicicleta y luego, se internó en una estación del Metro.

En un segundo video, se observa como Héctor, el primero que fue detenido en la escena del crimen, sale corriendo asustado del lugar con un arma.

Según las investigaciones, el arma que le dieron no servía y a este sospechoso quienes planearon el ataque lo utilizaron como “chivo expiatorio”, pues querían que él fuera detenido para que calmar las investigaciones.

La defensa de Héctor, quien está vinculado a proceso por el homicidio, argumentó al juez que tomó el caso ya que él fue engañado y solo “utilizado” para cometer el crimen, si bien no disparó, ni lesionó al abogado también será procesado por el crimen.

Otro de los videos es clave para la investigación, según fuentes consultadas, es donde se observa cómo llegan los agresores e incluso, cómo desde un auto -quienes posiblemente orquestaron el ataque- observaron todo. Estos también ya son buscados e investigados por las autoridades.

Así fue la detención de Héctor "N", el primer detenido por el asesinato del abogado David Cohen Sacala; se ve asustado y sin conocimiento del sicariato. Dice, lo engañaron y que por no "tener dinero en casa", acepto el trabajo.

