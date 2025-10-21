La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) que está circulando es falso, por lo que solicitó al Instituto de Planeación presentar el documento verdadero.

En rueda de prensa, se le cuestionó a la mandataria capitalina sobre la veracidad del documento de más de 300 páginas que contiene, entre otras cosas, un impuesto a la plusvalía.

Al respecto, la Jefa de Gobierno fue tajante y dejó claro que este documento no será el que se someta a consulta de las y los vecinos.

“No se ha publicado, no dudo que esté circulando uno que es falso y que sea promovido por quienes siempre quieren que le vaya mal a la Ciudad, que distorsionan los datos y los proyectos, por eso dije que el Instituto de Planeación estará acá (conferencia de prensa)… Secretario de Gobierno le pido que le diga al Instituto de Planeación que informe públicamente y que el día que se publique el Plan, sea por todos conocidos y tendrá que salir en varios espacios. Vamos a pedirle al Instituto que presente todos los momentos, las fases y que presente ya públicamente el Plan”, comentó.

En este sentido, apuntó que “pronto” darán a conocer el nombre de quien sustituirá a Alejandro Encinas en la Secretaría de Planeación; y sostuvo que el atraso en los instrumentos de planeación se debió a que conformaron los órganos de gobierno del Instituto de Planeación.

“Vamos con estos plazos, que sí, se alargaron un poco los avances que nos marca la ley para dar a conocer la propuesta del Plan General de Desarrollo, en fin, tuvo que pasar la definición del titular y órganos de gobierno para llevar a cabo todas estas tareas de planeación”, indicó.

