Un grupo de alrededor de 50 comerciantes pertenecientes a la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos de la República Mexicana A.C. realizó esta mañana un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización inició alrededor de las 8:30 horas sobre la banqueta, donde los participantes instalaron cinco carpas de 2x2 metros para llevar a cabo una manifestación. De acuerdo con los organizadores, la protesta tiene como objetivo denunciar la invasión de espacios públicos y presuntas amenazas que, aseguran, provienen de un individuo identificado como Rubén.

Lee también Transportistas anuncian bloqueos en CDMX por incumplimiento de bonos de combustible y aumento de tarifa

La movilización fue encabezada por Mauricio Garrido Navarrete, dirigente de la organización, quien acusó la falta de atención por parte de autoridades locales para resolver conflictos relacionados con la asignación y respeto de espacios comerciales en vía pública.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un dispositivo de vialidad en la zona para evitar afectaciones mayores al tránsito vehicular sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas de la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL