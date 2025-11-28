La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del Museo Chinampaxóchitl y en colaboración con LAMAT Comunicación de la Ciencia A.C., llevarán a cabo la Noche de las Estrellas 2025 el próximo sábado 29 de noviembre, en el Parque Ecológico Xochimilco, de 13:00 a 20:00 horas con entrada libre.

Mediante un comunicado, informó que durante el evento se ofrecerán talleres, charlas, actividades científicas y una programación musical que incluirá a “Cuícatl: la Ciudad que Suena”; a Carlo Castañeda e Iván Marín, de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli; así como a las estudiantinas de la Facultad de Química y de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Además, se instalará una muestra gastronómica con ingredientes tradicionales de la zona chinampera de Xochimilco del Mercado Alternativo Xochimilco (MAX) y el restaurante Chantico.

Detalló que al anochecer será posible observar la Luna, planetas visibles y diversas constelaciones, con el apoyo de instituciones académicas y de divulgación científica como la UAM Iztapalapa, la UPIICSA del IPN, el Terramóvil del Instituto de Geología de la UNAM, JA México, YZ Proyectos de Desarrollo A.C., Quantum CuaT’s, Biociencia Wild, Yellow Science, LANSBIODYT, el Museo Yancuic y el Museo Archivo de la Fotografía.

La Sedema destacó que, en esta edición, el recinto se suma a la celebración global del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas (IYQ 2025) uno de los eventos de divulgación científica y astronómica más grande de Latinoamérica.

