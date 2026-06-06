Tuxtla Gutiérrez, Chis. - La junta de gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), de acuerdo con las facultades que le otorga la ley orgánica, designó como su rector a Oswaldo Chacón Rojas para que concluya el período de gestión de 2026 a 2030.

El 6 de diciembre de 2024, Chacón Rojas fue designado por la referida junta como rector de esa institución de educación superior para completar el período 2022-2026.

Al asumir para esta nueva gestión, el rector dijo que continuará el crecimiento y la expansión de la Unach para integrar a los jóvenes, hombres y mujeres, de manera enfática, a quienes provengan de pueblos originarios, en las matrículas de licenciatura y posgrados.

Es decir, abrir más las oportunidades de estudios superiores con el soporte y la contribución de las nuevas tecnologías, pero también con la suma de valores sociales y humanos.

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"Que los universitarios sean más solidarios, empáticos, resilientes, que sepan trabajar en equipo y contribuyan al desarrollo comunitario", subrayó.

La Unach informó que, concluido el proceso de auscultación a la comunidad universitaria, realizado del 6 de mayo al 5 de junio actual, la junta de gobierno finalizó el procedimiento para la designación del titular de la rectoría para el período 2026-2030.

Durante este proceso, dicha junta escuchó de manera amplia, plural e incluyente los puntos de vista de la comunidad universitaria, así como de personas y organizaciones interesadas, e identificó los principales retos y desafíos que enfrenta la universidad, además de las necesidades que plantea la realidad social de Chiapas, que deberán ser atendidas por quien asuma la conducción institucional.

La junta de gobierno analizó colegiadamente la trayectoria académica, profesional y de gestión de las ocho personas aspirantes, así como los proyectos de plan de desarrollo institucional presentados durante su registro, en los que se valoraron su calidad, pertinencia y viabilidad.

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Chacón Rojas es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Unach, es doctor en Teoría Política Cum Laude por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales.

Es también maestro en Estudios Amerindios por la Casa de América, España; posee un diploma en Estudios Avanzados del Programa de Doctorado Teoría Política, Teoría Democrática y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.

Chacón Rojas es asimismo maestro en Estudios Políticos y Sociales por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España.

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No hay reducción de la deuda en la Universidad de Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chis. - Durante el año y medio que ha estado como rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas no ha logrado disminuir la deuda financiera universitaria, porque hasta el 31 de marzo había un pasivo por 744 millones 624.365.17 pesos.

La institución educativa, con unos 31 mil estudiantes, ejerce un presupuesto anual de dos mil 498 millones 603 mil 9 pesos, pero en el año y medio de gestión, Chacón Rojas no ha podido reducir la deuda histórica y lo que se acumuló durante su gestión.

Eso es lo que revelan documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Chacón Rojas no ha podido reducir la deuda histórica y lo que se acumuló durante su gestión. | Foto: Documentos obtenidos a través de la PNT.

Uno de los principales motivos de que la deuda universitaria no se reduzca y siga creciendo se debe a la “abundante nómina”, ya que la principal institución de Educación Superior de Chiapas tiene una burocracia de hasta cinco mil trabajadores, es decir, seis empleados por cada estudiante.

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En el ejercicio fiscal del 2025, cuando Chacón Rojas toma posesión del cargo, la Universidad había solicitado un préstamo por 128 millones de pesos para la adquisición de mobiliario, gastos de representación y otros.

En el documento suscrito por el secretario administrativo y coordinador general de finanzas de la institución, Felipe de Jesús Gamboa García y David Hernández Hernández, respectivamente, y que dirigen al Secretario de Finanzas del Gobierno estatal, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, alega que es para la adquisición de bienes inmuebles, infraestructura, construcción de bienes muebles, inversiones financieras y otros.

Además, las cuentas en efectivo y equivalente cayeron de 340.8 millones en el 2024 a 264.2 millones en el 2025, lo que representa una reducción de 76.6 millones de pesos en un solo año, dinero que se encontraba en instituciones bancarias y fondos de la tesorería, y que ahora se utilizó para cubrir el gasto corriente que los ingresos ordinarios no alcanzaron a financiar.

Además, las cuentas en efectivo y equivalente cayeron de 340.8 millones en el 2024 a 264.2 millones en el 2025, lo que representa una reducción de 76.6 millones de pesos en un solo año. | Foto: Documentos obtenidos a través de la PNT.

En el 2025 se observa que de los dos mil 603.9 millones de pesos de presupuesto universitario, hubo un desahorro de 128.7 millones de pesos; 264.2 millones en efectivo y equivalentes; que las provisiones a corto plazo, 6.6 millones; préstamos de tesorería a corto plazo, 13.0 millones; pasivos diferidos a largo plazo, 762.2 millones; construcciones en proceso, dos mil 083.2 millones, con un total de activo por dos mil 603.9 millones de pesos.

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En los documentos del sistema contable de la UNACH del 31 de diciembre del 2024, remitidos en el oficio SA/03/0804/2026 a la Secretaría de Finanzas de Chiapas, aparece un préstamo por 13 millones de pesos, otorgado por la tesorería universitaria que en el 2024 no existía. Se desconoce para qué se utilizó ese recurso.

Además, las provisiones para demandas legales y contingencias cayeron de 20.2 a 6.6 millones de pesos.

Se observa también que hay 769 millones de pesos registrados como “pasivos diferidos a largo plazo”, el rubro más grande del “pasivo no circulante”, cuya naturaleza no queda clara en el balance presentado a las autoridades chiapanecas. En el caso de los organismos autónomos, estas cuentas suelen esconder subsidios recibidos con condiciones que todavía no se han cumplido.

Se observa también que hay 769 millones de pesos registrados como “pasivos diferidos a largo plazo”. | Foto: Documentos obtenidos a través de la PNT.

Una fuente contable que pidió no ser identificada asegura que la institución educativa no paga el Impuesto al Salario, el Impuesto sobre la Renta, tampoco el Impuesto por la contratación de personal por honorarios; de igual forma, retiene los derechos al ISSSTE, el Impuesto Sobre Nóminas y otros.

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“Entonces, ¿cuál es la razón del endeudamiento?”, su abultada nómina de más de cinco mil trabajadores”.

“¿Qué hace la Universidad?" Los cobros del ISSSTE, FOVISSSTE, SAT y demás son trimestrales; “enteros” se les llama en el argot fiscal. Entonces la Universidad debe muchísimos “enteros”; es decir, trimestres de impuestos; entonces paga un “entero” y lo “timbra” Hacienda, pero queda debiendo los que se acumulan y así la lleva”.

El siete de diciembre del 2024, Oswaldo Chacón Rojas tomó posesión como rector de la Unach, para concluir el periodo que finalizaba en junio del 2026, pero este 5 de junio, fue electo rector para el periodo 2026-2030.

La Universidad debe muchísimos “enteros”; es decir, trimestres de impuestos. | Foto: Documentos obtenidos a través de la PNT.

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La Junta de Gobierno justificó la designación de Chacón Rojas, que fue titular del Instituto de Elecciones de Chiapas: "Se realizó una extensa e inédita auscultación a la comunidad universitaria que incluyó visitar a todos los campus de la Universidad con el propósito de conocer e identificar el estado actual que guarda nuestra Universidad, los desafíos que enfrenta, así como las diferentes posturas de la comunidad universitaria en relación con el proceso (de elección)”.

Para la designación de Chacón Rojas, “en total se han recibido 11 mil 816 manifestaciones de la comunidad universitaria y de la sociedad en general”, anunció.

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