San Cristóbal de las Casas, Chis.- Uno de los brigadistas de Protección Civil del municipio de El Parral, en las inmediaciones de la Sierra Madre de Chiapas, que resultó quemado el 22 de mayo, en el combate a un incendio en la comunidad Guadalupe, perdió la vida después de permanecer internado en el hospital Gilberto Gómez Maza.

La Secretaría de Protección Civil manifestó su pesar por el fallecimiento de Alexander Vázquez Hernández, “quien perdió la vida en cumplimiento de su deber”.

El personal que labora en la Secretaría se solidarizó con la familia del “heroico combatiente” de Protección Civil de El Parral. “Enviamos un abrazo solidario a su familia; su sacrificio y valentía por proteger nuestra tierra no serán olvidados”.

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El 22 de mayo, Alexander Vázquez Hernández fue alcanzado por las llamas del incendio en la comunidad Guadalupe, junto a otro de sus compañeros que no tuvo lesiones de consideración.

En el caso de Alexander, resultó con quemaduras de gravedad, por lo que fue traslado de El Parral a Tuxtla, para ser internado en el Hospital Gilberto Gómez Maza.

Su estado de salud fue reportado como crítico, pero ocho días después perdió la batalla.

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El cuerpo del socorrista será velado a partir de este sábado por sus familiares, conocidos y compañeros del Protección Civil Municipal, en el domicilio donde vivía.

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