La alcaldía Álvaro Obregón, se prepara para el lanzamiento del microsatélite MXÁO-1, el primero desarrollado por un gobierno local en México y América Latina. Este proyecto consolida un modelo de colaboración entre gobierno, academia e industria, colocando a la demarcación en la órbita de la ciencia y la tecnología mundial.

A través de un comunicado, la demarcación informó que el MXÁO-1 representa el compromiso de gobernar con visión de futuro, utilizando la tecnología espacial para mejorar la calidad de vida en la Tierra.

Detalló que desde su órbita, de 500 a 550 kilómetros de altura, el satélite captará imágenes multiespectrales de alta resolución (1.5 m/píxel) que serán analizadas en el Centro de Monitoreo y Análisis MXÁ0-1, ubicado en Santa Fe.

Esta información permitirá monitorear el medio ambiente, anticipar riesgos naturales, optimizar la movilidad urbana, mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad pública y apoyar proyectos de desarrollo social en beneficio de las y los habitantes de Álvaro Obregón y de México.

El proyecto fue desarrollado bajo el modelo de colaboración triple hélice, donde el Gobierno local, encabezado por Javier López Casarín funge como organizador y catalizador, convocando a empresas tecnológicas y universidades a trabajar de forma conjunta.

En este esquema, el Clúster Universitario de Alto Nivel, integrado por 25 instituciones de educación superior públicas y privadas, es el eje científico del programa, encargado de analizar los datos satelitales y transformarlos en proyectos de innovación social, sostenibilidad ambiental y movilidad inteligente.

“Lo que hace unos años parecía imposible, hoy es una realidad: una alcaldía mexicana tiene presencia en el espacio. Somos la prueba de que todo es posible y de que la innovación puede nacer desde lo local para escalar sus beneficios a todo el país”, señaló el alcalde.

El lanzamiento del MXÁO-1 está programado para el mes de noviembre. Se realizará desde la Base Aérea de Vandenberg, California, como parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, en la que participarán 58 satélites de 16 países. Gracias al programa Smallsat Rideshare, el acceso al espacio se ha democratizado, permitiendo que un gobierno subnacional utilice tecnología antes reservada para las grandes potencias.

El lanzamiento se podrá seguir a través de las cuentas en redes sociales de la alcaldía Álvaro Obregón.

