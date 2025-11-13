Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) resguardaron a un tlacuache que fue localizado dentro de un inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón.

El animal fue visto en el jardín de una propiedad ubicada en la calzada Santa Catarina, de la colonia San Ángel Inn.

Los encargados de la propiedad pidieron el apoyo de los efectivos asignados a la seguridad y vigilancia del lugar, indicó la SSC.

Los uniformados tomaron al tlacuache y lo colocaron en una transportadora para mascotas.

Posteriormente fue entregado a personal de Protección Civil, quienes lo revisaron para dejarlo en libertad en una zona segura.

