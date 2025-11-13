Más Información

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa

EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

La alcaldía Cuauhtémoc informó que, tras dos semanas, retiró los sellos de suspensión colocados en el inmueble conocido como , ubicado en la colonia San Rafael, luego de que el establecimiento acreditó el cumplimiento de las medidas requeridas por la autoridad en materia de Protección Civil.

Este fue suspendido el pasado 29 de octubre, cuando se rescataron a 30 menores de edad, debido a denuncias relacionadas con abuso sexual infantil, tras las acusaciones de que el hijo de la fundadora de la casa hogar agredió sexualmente a una menor.

Lee también

En un comunicado, la demarcación señaló que la suspensión fue aplicada por la Dirección General de Gobierno, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), cuando no se exhibió la documentación completa en la materia.

Indicó que, dentro del término legal establecido, la representación del inmueble ya presentó y acreditó su Programa Interno de Protección Civil, con vigencia hasta el año 2028, por lo que procedió el retiro de los sellos y la reanudación de actividades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]