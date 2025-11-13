La alcaldía Cuauhtémoc informó que, tras dos semanas, retiró los sellos de suspensión colocados en el inmueble conocido como La Casa de las Mercedes, ubicado en la colonia San Rafael, luego de que el establecimiento acreditó el cumplimiento de las medidas requeridas por la autoridad en materia de Protección Civil.

Este fue suspendido el pasado 29 de octubre, cuando se rescataron a 30 menores de edad, debido a denuncias relacionadas con abuso sexual infantil, tras las acusaciones de que el hijo de la fundadora de la casa hogar agredió sexualmente a una menor.

En un comunicado, la demarcación señaló que la suspensión fue aplicada por la Dirección General de Gobierno, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), cuando no se exhibió la documentación completa en la materia.

Indicó que, dentro del término legal establecido, la representación del inmueble ya presentó y acreditó su Programa Interno de Protección Civil, con vigencia hasta el año 2028, por lo que procedió el retiro de los sellos y la reanudación de actividades.

