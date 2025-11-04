Más Información

La titular de la FGJ-CDMX, , dio a conocer que hasta ahora, dos jóvenes han denunciado que fueron víctimas de explotación en el albergue y detalló que se investiga “a fondo” para determinar si hay más casos.

Precisó que ambas jóvenes que denunciaron fueron trasladadas a albergues seguros.

“Hoy en día tenemos dos víctimas denunciantes, y se está haciendo una investigación exhaustiva, para saber si hubiera otras posibles víctimas”, dijo.

En conferencia, la fiscal capitalina detalló que se está haciendo una investigación “exhaustiva” del caso, por lo que además de las usuarias actuales del albergue, se está localizando a otras mujeres que estuvieron en el albergue con anterioridad.

“No podemos adelantar todavía la información sobre esta investigación en curso, pero sí mencionar que esto incluye no únicamente a las usuarias actuales del albergue. Se está localizando también a mujeres que habían estado en este albergue y que ya salieron. Entiendo que, por ejemplo, había una de ellas que dio una declaración pública; también se le está localizando, así como otras, va a formar parte esto, muy importante, de la investigación”, dijo.

Indicó que las denuncias que se presentaron están relacionadas con menores que pudieron haber salido del albergue para realizar labores de limpieza, y se investiga su hay algún otro delito.

