La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó cateos en las dos sedes de la , luego de que el miércoles 29 de octubre se rescatara a 80 menores, donde aseguraron equipo de cómputo y documentos.

El aseguramiento tiene como objetivo encontrar información y expedientes de las niñas que han estado bajo resguardo de la fundación, así como del personal que ha estado vinculado, informó la Fiscalía local.

También se mencionó que el análisis de toda la información que sea obtenida será exhaustivo a fin de identificar a los probables , así como a quienes pudieron haber tenido conocimiento de los hechos en los dos albergues.

¿Qué aseguró la Fiscalía de Justicia en los cateos en albergues de la Fundación Casa de las Mercedes? (03/11/2025). Foto: Especial
¿Qué aseguró la Fiscalía de Justicia en los cateos en albergues de la Fundación Casa de las Mercedes? (03/11/2025). Foto: Especial

Los operativos fueron realizados en la sede de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc; y en la Zona Centro, en Venustiano Carranza.

Como parte de la investigación, la FGJCDMX también ha realizado entrevistas, dictámenes periciales y otros actos de averiguación para buscar esclarecer los hechos.

En el caso donde se rescató a los menores internados en la Fundación Casa de las Mercedes se investigan los delitos de violación agravada y explotación laboral en agravio de niñas y adolescentes.

