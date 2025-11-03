Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia local por presuntamente haber atacado a tiros a un hombre, quien más tarde perdió la vida en un hospital, en la alcaldía Tláhuac.

La agresión a tiros se registró en el Eje 10 Oriente y la calle Santa Catarina, en la colonia Ampliación Santa Catarina, a manos de un sujeto que habría escapado a bordo de un auto color blanco.

La víctima fue llevada a un hospital por sus familiares, donde más tarde perdió la vida, confirmó la SSC.

Por su parte, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente dieron seguimiento del presunto agresor mediante las cámaras de vigilancia, quien se trasladó al pueblo de San Francisco Tlaltenco.

Policías implementaron un operativo de búsqueda y ubicaron al sospechoso cuando viajaba por la avenida Tláhuac y la calle San Rafael Atlixco. Los uniformados le marcaron el alto y tras una revisión le aseguraron un arma de fuego, con 65 cartuchos útiles y cinco cargadores, así como 17 bolsas de presunta marihuana.

Fuentes de la SSC confirmaron que el detenido de 38 años de edad es elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina.

El sujeto ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

LL