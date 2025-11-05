A una semana del operativo realizado por autoridades capitalinas en la Casa Hogar “La Casa de las Mercedes”, el inmueble continúa con sellos de suspensión de actividades. El pasado 29 de octubre, personal del Gobierno de la Ciudad de México rescató a 80 niñas y adolescentes que permanecían en el lugar, el cual estaba destinado, en teoría, a brindar atención a menores víctimas de abuso, violencia familiar o trata de personas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo podrían retirarse los sellos ni cuál será el futuro del inmueble. Foto: Juan Carlos Williams

De acuerdo con los testimonios de vecinos de la colonia San Rafael, donde se ubica el inmueble, la actividad al interior es nula desde el operativo.

“Desde ese día no se ha visto entrar ni salir a nadie, todo está cerrado”, comentó una vecina que prefirió mantener el anonimato.

Los habitantes de la zona aseguraron que la casa operaba con discreción desde hace años. “Era raro, uno veía camionetas entrar y salir, sobre todo los jueves, con mujeres jóvenes dentro. Pero nunca se sabía bien qué pasaba ahí”, relató otro vecino.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo podrían retirarse los sellos ni cuál será el futuro del inmueble. En tanto, las menores rescatadas se encuentran bajo resguardo de instituciones especializadas, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades.

