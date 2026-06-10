La activista Yeritza Bautista, sobreviviente de intento de feminicidio, denunció que este martes 9 de junio, fue notificada sobre la liberación de Carlos Enrique Arellano Nava, por lo que exige la destitución de los jueces responsables.

"Ganó el dinero y el poder. Lo sacaron una noche antes del Mundial, en medio de la inmovilidad, en lo obscuro, logró comprar unas horas para darse a la fuga", declaro Yeri a EL UNIVERSAL.

Tras aportar pruebas periciales, en dos ocasiones, Arellano Nava fue sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión, por el delito de feminicidio en grado de tentativa; la primera vez fue en septiembre de 202 y la segunda marzo del 2025.

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Desde 2020, Yeri, quien es licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), luchó para comprobar lo que su agresor le había hecho y distintos jueces ratificaron la denuncia.

Ayer, la magistrada Blanca García Sánchez, la magistrada Erika Epifanea Reséndiz Ramírez y el magistrado presidente Rafael Inti Castillo Serrato, reclasificaron el delito a violencia intrafamiliar para reducir su sentencia a seis años y dictaron su libertad.

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Además, los jueces ordenaron que no haya reparación integral del daño contra la víctima y que se le retiren las medidas de protección.

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"Para mí, y otras víctimas, esta resolución no fue basada ni en pruebas ni en hechos sino que fue comprada por dinero y corrupción", acusó la activista.

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Yeritza Bautista denunció que ahora teme por su seguridad, porque Carlos Enrique Arellano Nava podría consumar el delito.

"Hice todo lo que la ley decía y no me alcanzó. Me siento desesperanzada, con el alma vacía me siento sin una sola razón para seguir", reclamó.

Bautista denunció que instancia que reclasificó el delito no estaba facultada para hacerlo "ni con un amparo se podría haber hecho", además, debía haber un debate pero no fue así. "Exijo la destitución de estos tres magistrados que claramente actuaron de manera corrupta, que pisotearon mis derechos y que me negaron el acceso a la justicia porque no puedo entender como ellos echaron para atrás años de pruebas y resoluciones judiciales", dijo.

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La activista denunció que Arellano la había amenazado. "Que no se te olvidé que yo siempre gano, su dinero y la corrupción, le alcanzo.

Yeritza Bautista Cortés, víctima de intento de feminicidio en 2020. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

¿Qué le hizo Carlos Enrique Arellano Nava a Yeritza Bautista?

En 2020, Yeritza Bautista fue víctima de dos ataques por parte de su expareja Carlos Enrique “N”, en el primero su agresor la golpeó, le tiró 5 dientes, tuvo pérdida de encía, exposición y desprendimiento de mandíbula. Además, le destrozó la rodilla izquierda.

En el segundo ataque la volvió a golpear, pero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) de la Ciudad de México lo detuvieron infraganti cuando trataba de estrangularla.

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De manera física, el intento de feminicidio derivó en múltiples cirugías para reconstruir su mandíbula para hablar y comer, así como un proceso largo y costoso de rehabilitación para volver a caminar.

Yara Vargas, Yadira Barrios y Yeritza Bautista, sobrevivientes de intento de feminicidio en México. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

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bmc