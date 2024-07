A 4 años de haber sobrevivido a una tentativa feminicidio, Yeritza Bautista Cortés reclama que “el Poder Judicial no dimensiona el daño que le hace a las víctimas con sus resoluciones arbitrarias”, esto porque tras haber logrado una sentencia mínima contra su agresor, la magistrada de apellido Estrever del PJF ordenó reponer todo el proceso, lo que implica un retroceso en la búsqueda de justicia.

En 2020, Yeritza Bautista fue víctima de dos ataques por parte de su expareja Carlos Enrique “N”, en el primero su agresor la golpeó, le tiró 5 dientes, tuvo pérdida de encía, exposición y desprendimiento de mandíbula. Además, le destrozó la rodilla izquierda.

En el segundo ataque la volvió a golpear, pero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) de Morelos lo detuvieron infraganti cuando trataba de estrangularla.

De manera física, el intento de feminicidio derivó en múltiples cirugías para reconstruir su mandíbula para hablar y comer, así como un proceso largo y costoso de rehabilitación para volver a caminar.

Lee también Amigas y familiares exigen justicia para Jacqueline, víctima de feminicidio

Tras un proceso “tortuoso y revictimizante”, en 2022, Yeri logró que su agresor recibiera una sentencia de 11 años 8 meses en prisión, sin embargo, el agresor utilizó su último recurso, un amparo, el cual le fue otorgado.

Dicho amparo anula la sentencia, deja inexistente el juicio y todo lo que se había presentado, como pruebas y peritajes. Yeri asegura que, aunque su expareja no la asesinó le dejó secuelas permanentes, está cansada del dolor y frustrada por la resolución que le dieron y que es “irrevocable”.

Yeritza Bautista Cortés, víctima de intento de feminicidio en 2020. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

Sin embargo, Yeri considera que no se compara con todo lo que ha perdido a nivel psicológico y emocional. “Creo que he perdido tanto que no podría enlistarlo, pero hoy en día siento que no tengo esperanza, me siento totalmente cansada”, dijo la joven llorando.

“El Poder Judicial no dimensiona el daño que la hace a las víctimas con sus resoluciones arbitrarias. No soy la única que está en la misma situación, hay cientos de compañeras que ni siquiera alcanzan una condena por el delito de intento de feminicidio.

“Estoy segura de que la magistrada no leyó con detenimiento mi carpeta, de lo contrario, se hubiera dado cuenta de todas las pruebas que presentamos. No dimensiona el daño la tortura institucional a la que somos sometidas las víctimas”, reclamó la joven.

Cientos de casos de intento de feminicidio sin sentencia

Yeritza Bautista es licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), le gusta escribir, bailar, aunque esto último ya no puede hacerlo debido a las secuelas del ataque. Su caso la ha llevado a convertirse en activista.

La joven activista está entre los pocos casos que han logrado una condena por el delito de tentativa de feminicidio debido a que es muy difícil demostrar y se confunde con lesiones dolosas.

“Mis compañeras estaban tan contentas porque somos muchas las mujeres que luchamos por una sentencia contra el delito de tentativa de feminicidio, pero es muy difícil llegar a una resolución, y ¿ahora qué? Mis compañeras han perdido la esperanza, yo también”, relató Yeri.

Para ella ha sido complicado seguir trabajando y sostener el juicio contra Carlos Enrique “N” porque tiene que ir y venir a las instancias de gobierno, ratificar denuncias, acudir a evaluaciones y todo esto tendría que hacerlo de nuevo por lo que ella cuestiona “¿de qué ha servido todo el tiempo que ha dedicado, la vida que ha perdido por continuar el proceso si tendrá que iniciar de nuevo?”.

“El Poder Judicial tiró todo nuestro proceso a la basura, todo el trabajo en equipo que se hizo desde ministros públicos, abogados, doctores, terapeutas, mi proceso personal, ahora, tengo que revivir lo que ya se había denunciado y demostrado con pruebas en el juicio, volver a poner en pausa de nuevo mi vida y todo lo que esto conlleva a enfrentar un proceso penal, el desgaste físico emocional y económico”, arremetió la joven.

Ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de una reforma judicial, Yeritza aseguró que no podría hablar sobre si es buena opción que fueran electos por vía popular, pero considera que “necesita una reestructuración totalmente porque al ser un ente autónomo, en donde nadie verifica que se cumpla que cumplan con de forma correcta las leyes los hace operar con total impunidad, con total irresponsabilidad”.

Lee también AMLO: "Si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías"

Yeritza Bautista reconoce que el sistema está rebasado, hay miles de víctimas, el MP no se da abasto, las víctimas tienen que pagar para realizar peritajes privados; las leyes son claras, reconoce que, ahora, entiende la razón de porqué debe dar de manera detalla con que mano la golpearon, pero "¿volver a repetirlo?".

A pregunta expresa sobre si el sistema está diseñado para cansar a las víctimas, Yeritza afirmó que sí.

“Creo que el Poder Judicial y el sistema de muchas formas está diseñado para cansarnos, para desistir, para morir en el proceso, para enfermarnos, pero sería un buen momento de hacer una autocrítica, una autoevaluación y una reestructuración total de este sistema”, sostuvo.

Además, “me gustaría decirle al Poder Judicial que tristemente no hacen una autocrítica de su trabajo y no la hacen porque ni siquiera han dimensionado el daño que causa la impunidad que opera en el Poder Judicial, el daño que causan las víctimas, la tortura institucional a la que nos someten, la revictimización, uno de nuestros derechos a la no revictimización y su trabajo es totalmente lo contrario”, reclamó.

Yeritza Bautista Cortés, víctima de intento de feminicidio en 2020. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

Lee también Rosa Icela Rodríguez reconoce alza en feminicidios; pasaron a 87 en mayo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc