El fallido desafuero de Cuauhtémoc Blanco; momentos clave del proceso tras ser señalado por intento de violación

Luego de que esta tarde la Sección Instructora rechazó admitir a proceso la solicitud de desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo por tres votos en contra de los diputados oficialistas Hugo Eric Flores, Adriana Belinda Quiroz y Raúl Bolaños-Cacho Cué y sólo uno a favor de Germán Martínez, EL UNIVERSAL presenta la cronología que siguió el proceso:

Fiscal de Morelos presenta solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco

El pasado 6 de febrero, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, informó acerca de la solicitud de desafuero que presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el exgobernador y diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el delito de violación en grado de tentativa, en agravio de su media hermana Nidia Fabiola “N”, quien lo denunció en octubre de 2024 en la Fiscalía General del Estado.

Carmona Gándara, adversario político de Blanco Bravo durante los seis años de administración como exgobernador, detalló que el ataque sexual ocurrió en diciembre de 2023.

Ante ello, el fiscal declaró que confiaba en que no hubiera represalias a nivel político en contra del Ministerio Público ni en contra de su persona como titular de la institución, porque, dijo, “tenemos la presión institucional de proceder en contra de toda aquella persona que atente contra la integridad de las mujeres”.

Remueven a fiscal de Morelos, tras solicitud de desafuero

Ese mismo día, con el voto de 16 de los 20 diputados del Congreso de Morelos, Carmona Gándara fue removido del cargo argumentando que estuvo sujeto a proceso en tres ocasiones por los delitos de obstrucción de la administración de justicia, encubrimiento por favorecimiento y tortura.

Fue a las 17:55 horas cuando la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Jazmin Solano, declaró la separación definitiva de Carmona Gándara como fiscal general y, más tarde, el Congreso designó por unanimidad a Edgar Antonio Maldonado Ceballos como su sustituto por un periodo de 9 años.

“Que sepa el pueblo de Morelos que trabajaremos totalmente comprometidos con la sociedad y en beneficio de las víctimas”, apuntó.

Remueven a Uriel Carmona como fiscal de Morelos. Foto: Especial

“No le importó que yo sea su hermana”: Nidia Fabiola “N” sobre intento de violación

El 6 de febrero, autoridades de la Fiscalía de Morelos llegaron a la Cámara de Diputados para presentar de manera formal la solicitud de desafuero de Blanco Bravo y para iniciar una investigación contra el exfutbolista por el delito de abuso sexual.

La solicitud fue presentada por la abogada Diana Flores Segura, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual relata que tras rendir protesta como gobernador de Morelos, Blanco Bravo pidió a su hermana que se mudara con él a la “Residencia Oficial de Morelos”.

En la relatoría se incluyen detalles del presunto intento de abuso sexual, que terminó sin consumarse debido a que presuntamente la víctima comenzó a gritar.

"Se sube el pantalón y se sale del cuarto muy enojado, mentando madres. Me pongo a llorar, a temblar de miedo e impotencia sin saber qué hacer, ni a quién llamar, ni a quién acudir. Estaba muy asustada, confundida de lo que me había hecho Cuauhtémoc, y sorprendida de que a él no le importó que fuera yo su familia o hermana. No pude dormir esa noche, estaba en shock".

“Ya estuvo que me agarren de piñata”: Cuauhtémoc Blanco rechaza señalamientos por intento de violación

Al día siguiente, el 7 de febrero, el diputado morenista se declaró inocente de la acusación de violación en grado de tentativa contra Nidia Fabiola y rechazó cualquier parentesco familiar.

Acusó que detrás de la petición de desafuero había un intento de extorsión cometido por la “señora”, quien, aseveró, le exigió un millón de pesos, a través de su hermano Ulises Bravo Molina, para separarse del cargo de directora del área de Micros y Medianas Empresas de la Secretaría de Desarrollo Económico de Morelos.

Además, explicó que dio la cara porque estaba cansado de los señalamientos en su contra y se dijo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

“Ya estuvo que me agarren de piñata. El que nada debe nada teme y yo estoy aquí para dar la cara”, indicó.

Cuauhtémoc Blanco acusa “guerra sucia” por solicitud de desafuero

Tres días después, el exgobernador aseguró que la demanda y solicitud de desafuero por presunta violación era parte de una “guerra sucia” iniciada por Carmona Gándara.

“Hay que decir siempre la realidad. Sé quién está detrás de la señorita, entonces me tengo que defender, como me he defendido desde que empecé en la política, y sé que así es la política, hay guerra sucia. Yo sé quién está detrás de todo esto, y es el exfiscal”, expresó.

Aunado a ello, al término de la reunión plenaria de Morena, en la Cámara de Diputados, Blanco Bravo afirmó que se trataba de “fuego amigo” porque a “muchos les duele que yo esté aquí, porque les estoy estorbando, pero no me van a bajar”.

El diputado Cuauhtémoc Blanco acusa de guerra sucia. Foto: Especial

“No vamos a encubrir a nadie”: Sheinbaum por acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco

Tras las acusaciones presentadas por Carmona Gándara, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que su gobierno no iba a encubrir a nadie y llamó a que se hicieran las investigaciones correspondientes.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos, cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales”, precisó.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo cuestionó las denuncias presentadas por el exfiscal de Morelos y criticó que las hubiera presentado justo antes del proceso de desafuero.

“¿No les parece extraño que después de siete años de haber estado, cuatro días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador?”, sostuvo.

