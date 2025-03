“A la Presidenta le da lo mismo que yo me muera”; madres buscan justicia para sus hijas víctimas de feminicidio

A dos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, madres de víctimas de feminicidio viajaron desde Chiapas para manifestarse en Palacio Nacional, aunque quieren ser recibidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, ni siquiera han sido contactadas por su equipo. Tras la falta de respuesta, varias de ellas ya cumplieron 56 horas en huelga de hambre.

“A ella le da lo mismo que yo me muera, voy a hacer una más de la cifra, no le interesa. La señora no le va a interesar si yo me muero, pero ya lo dije: va a ser su responsabilidad de lo que nos pase, porque desgraciadamente si hicieran una buena investigación, si las fiscalías hicieran su trabajo como corresponde, creo que no tuviéramos la necesidad de estar aquí, de emigrar de nuestro estado”, cuenta Maricruz Velasco.

Han pasado casi siete años del feminicidio de su hija Karla Yesenia y hasta la fecha, siente que las autoridades estatales y federales le han dado la espalda: no la escuchan y mucho menos la reciben. Como ella, existen muchas carpetas de investigación que no se han judicializado, por lo que exigen un diálogo con la presidenta Sheinbaum Pardo.

Huelga de hambre de madres de víctimas de feminicidio. Foto: Yaretzi Osnaya / EL UNIVERSAL

“Ella siempre usa una frase que llegamos todas, pero no llegamos todas, porque no llegaron nuestras hijas. Somos nosotras las mamás de las chicas que han sido asesinadas. Somos nosotras las madres que queremos llegar con ella para que escuche lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, toda esta revictimización”, cuenta.

Así, organizaron una caravana de mujeres y recorrieron los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla y se quedarán en Ciudad de México hasta ser escuchadas. Durante entrevista con este medio, Maricruz observa cómo elementos de seguridad colocan vallas en Palacio Nacional, entre lágrimas, agregó:

“Intentamos entrar ayer a la mañanera de la Presidenta de la República y no pudimos, nos venimos a instalar y su servidora está en huelga de hambre desde ayer, desde las 9 de la mañana hasta hoy. Queremos que nos reciba, que nos reciba la señora porque ya estamos aquí y queremos pedir que escuche lo que nosotros queremos es que nos dé solución a las carpetas de investigación que tenemos”, dijo.

Huelga de hambre de madres de víctimas de feminicidio. Foto: Yaretzi Osnaya / EL UNIVERSAL

Cuestionó las alertas de género, la falta de empatía de las autoridades, la revictimización que viven en cada reunión y la atención del gobierno federal a los aranceles y demás temas económicos que son prioridad en esta primera semana de marzo.

“Lo peor es que tenemos una representante en nuestro país y parece ser que no le duele lo que nosotros estamos viviendo. Entiendo que tiene todo ese pesar de ver todas las necesidades de un país, pero también esto es una necesidad y muy pronto se tiene que resolver. No nos van a devolver a nuestras hijas, pero por lo menos que ya no hayan feminicidas sueltos en las calles, que se dé un castigo ejemplar para que no haya otra repetición y que no haya más familias mutiladas y tan odiadas como las de nosotros”.

Huelga de hambre de madres de víctimas de feminicidio. Foto: Yaretzi Osnaya / EL UNIVERSAL

La mujer explicó que se quedarán en el Zócalo capitalino hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum salga, pues no quieren hablar con intermediarios, ni con personal de atención ciudadana ni con la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández. De hecho, solo se acercaron policías para tomarles fotografías e intimidarlas.

“A nosotras en el momento en que nos asesinan nuestras hijas se nos quita el miedo, y ya no nos dan miedo de nada ni de morir, lo único que queremos es justicia. Ya no voy a dejar que me sigan tomando el pelo, no se vale tanta revictimización. Lo que queremos son acciones concretas”, dijo.

Aunque la huelga de hambre la llevarán hasta las últimas consecuencias, otras madres e integrantes de la Fundación Karla Velasco Familias Víctimas de Feminicidio y Homicidio del estado de Chiapas apoyan a Maricruz, quien se ha sentido mal por la falta de alimento, deshidratación y las condiciones climáticas que hay.

Huelga de hambre de madres de víctimas de feminicidio. Foto: Yaretzi Osnaya / EL UNIVERSAL

Por último, pidió a personas solidarias apoyar la caravana con agua, miel, alimentos para niños y niñas que acompañan a sus madres, cobijas y sillas. También realizan una colecta, venden pulseras y collares para solventar el traslado desde Chiapas.

