“Cuando empecé quería que todo el mundo viera que estaba en todas partes, que iba a todas las órdenes aunque no me mandaran. Era una manera de demostrar que yo podía hacer las cosas, que no importaba si soy mujer”, mencionó Sáshenka Gutiérrez, fotógrafa mexicana de la agencia internacional EFE.

La fotoperiodista se especializa en cobertura de protestas feministas, movilizaciones políticas y sociales. En entrevista con EL UNIVERSAL, Sáshenka recordó sus inicios y advirtió que el camino en los medios de comunicación es más complicado para una mujer que para un hombre, ya que “siempre se pone en duda el talento y la capacidad” que el género femenino tiene para realizar su trabajo. “Siempre se ha puesto en tela de juicio lo que podemos hacer”, señaló.

Frente a las vallas que blindan el Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, la fotógrafa narró el peligro latente en su profesión, desde enfrentarse a encapsulamientos por parte de las autoridades hasta cuidarse de ser rociada con gas lacrimógeno: “A veces sin querer tú misma te pones en riesgo porque te llenas de adrenalina y pasión que te llevan a cometer errores”, admitió.

Desde días antes de la marcha, la fotoperiodista de la agencia de origen español prepara su cámara y alista una máscara y casco para protegerse ante los enfrentamientos que suelen suceder durante la protesta: “Igual trato de llegar una o dos horas antes de que empiece la marcha para ver los contingentes que llegan y a quién puedo retratar”, explicó.

Reconoce que la cobertura del 8M no sólo implica resistencia física, sino una gran carga emocional: “Conforme va pasando la manifestación, vas pasando por un montón de sentimientos como la impotencia, el coraje y el cansancio”. La mexicana lleva ya 10 años de carrera fotográfica, un campo laboral dominado por hombres que “aperran” las órdenes “dejando a muchas compañeras fuera” y donde aún persiste la brecha salarial.

Pese a las dificultades, la fotógrafa aseguró que su profesión es increíble, con múltiples desafíos y algunos dolores de cabeza, pero también con un sentimiento de satisfacción cuando se ve reflejado el resultado de un trabajo después de mucho esfuerzo.

Sáshenka Gutiérrez ganó en 2022 el Premio Ortega y Gasset a mejor fotografía por un retrato de Sandra Monroy, una paciente de cáncer de mama que se sometió a una mastectomía bilateral que le salvó la vida. La imagen fue publicada en la portada de la edición impresa de EL UNIVERSAL en 2021.

La fotógrafa reconoce que ese trabajo es el más significativo de su carrera: “Me llevó a tener como mucho conocimiento, no nada más de la enfermedad, sino de mí misma”.

La periodista manifestó emoción sobre que cada vez existan más sitios en los que las mujeres puedan desempeñar su profesión: “Hay muchas mujeres que son capaces, muy capaces de realizar un trabajo increíble, porque todas las fotógrafas mexicanas son unas chingonas”, aseveró.

Al comienzo de su carrera, el trabajo de otras fotógrafas sirvió de inspiración para encontrar su camino dentro de la fotografía, por ello, ahora busca ayudar a las nuevas generaciones que manifiestan su admiración.

Sáshenka señaló que lo primordial es prepararse, ya que no es un oficio fácil, debido al ambiente machista al que se enfrentan las profesionistas día con día, pero tener seguridad es una de las claves para poder crecer en el medio. “Crean en ustedes, muchas veces nos invade el síndrome del impostor”, aconsejó.