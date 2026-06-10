El actor Pascacio López podría permanecer hasta dos años en prisión preventiva, si es que el juicio por el presunto delito de violación en contra de la actriz Sarah Nichols, se va posponiendo por recursos de apelación y revisiones durante el proceso.

Ayer, durante una audiencia en Jalisco, al actor de “5 de mayo, la batalla” y “Sitiados: México” le fue impuesta la medida cautelar por inicialmente seis meses, pero por el delito que se le acusa, puede ser en automático renovable hasta dos años, de acuerdo con las leyes mexicanas.

López fue denunciado por Nichols (“Mi pequeño gran hombre” y “When you are gone”) por un presunto ataque sexual ocurrido a finales de 2020, mientras grababan la serie “Guerra de vecinos” para Netflix.

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Inicialmente el actor fue vinculado a proceso en 2022 y detenido, pero apeló y fue puesto en libertad; la defensa de Nichols utilizó la figura del amparo y lo ganaron, por lo que debía de nuevo vinculársele; López se fue a revisión y se lo negaron.

Miguel Ángel Suárez, abogado de Nichols, recuerda a EL UNIVERSAL que tuvieron que pasar cuatro años para que López fuera de nueva cuenta vinculado.

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“Por ahora esta medida cautelar se le impone por un periodo de seis meses y en ese tiempo se va a definir si esa prisión preventiva continúa o se modifica, pero como digamos es una prisión automática por el delito, se le puede renovar hasta dos años de acuerdo con el Código (Nacional de Procedimientos Penales), así que es obvio que va a seguir todo el tiempo que dure el procedimiento”, dice el litigante

Ahora lo que viene en el proceso, detalla, es un plazo de dos meses para investigación complementaria, tras lo cual la jueza determinará que pruebas acepta de la parte acusatoria y la defensa y cuáles se desechan.

En caso de que las cosas continúen sin que haya alguna inconformidad de alguna de las partes, señala Suárez, el juicio y la resolución final sobre López se llevaría a cabo entre noviembre y diciembre de este año.

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“Pero sobre la marcha hay una infinidad de recursos, por ejemplo si en la audiencia intermedia a ellos les admiten una que consideramos que no, apelaríamos esa determinación y así se iría alargando todo. Pero durante ese tiempo él debería estar con prisión preventiva”, explica.

Con una ventana a la libertad

Suárez reconoce que hay una posibilidad de que López enfrente el proceso en libertad.

Y eso porque hay una diferencia de criterios entre el Estado mexicano y la Corte Interamericana, la cual ha criticado la prisión automática.

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“Lo que dice el abogado de esta persona es que el Estado Mexicano ha sido condenado por la prisión automática, pero la Suprema Corte (nacional) dice que tiene supremacía constitucional y aplica sobre esos criterios, así que hay un debate. Lo más seguro es que el abogado de él presente un recurso de apelación, se de un juicio de amparo en contra de la medida cautelar y si se acepta, puede llevar el proceso en libertad, pero nosotros podemos apelar”, apunta.

Pero aclara que esto no impactaría en el proceso legal.

“Todo lo que tenga que ver con la medida cautelar no frena el avance de las etapas procesales”, subraya.

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