El pleito legal entre Pascacio López y Vanessa Bauche continúa y ahora hay un nuevo capítulo, donde se determinó que el actor sólo deberá cumplir 30 días de trabajo comunitario y pagar más de 7 mil pesos por presunto daño psicológico a la actriz.

Esta sentencia, otorgada por la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco, echa por tierra de manera definitiva la decisión inicial de un año de prisión, la cual ya había sido revocada desde el año pasado.

Pascacio López, aunque contento con la nueva resolución que le fue notificada ayer, dijo que también la impugnará porque asegura que no existió delito alguno.

“Ahí vamos paso a paso, la verdad ganará sobre las mentiras”, expresó el histrión a EL UNIVERSAL.

¿Qué pasó entre Pascacio López y Vanessa Bauche?

El tema legal entre Vanessa Bauche y Pascacio López inició en 2020, cuando trabajaban juntos en la serie de Netflix "Guerra de vecinos".

Bauche, actriz de películas como "Amores perros", lo denunció bajo los delitos de Violencia Contra la Dignidad de las Personas y Abuso Sexual, por presuntamente haberle gritado en el set y besarla en una escena que no estaba contemplada en el guion.

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de la Mujer en Jalisco y fue ahí donde se sentenció inicialmente a López a un año de prisión, aunque la decisión fue impugnada y revocada a finales del año pasado.

El delito por Abuso Sexual, aseguró en su momento López, fue desechado desde un principio por las autoridades y sólo quedó el de “Contra la Dignidad de las Personas”.

En febrero pasado, Pascacio López indicó a EL GRAN DIARIO DE MÉXICO que la sentencia inicial de un año en prisión había sido una mala decisión de la jueza encargada y por eso se había logrado revocarla.

“La acusación que ella (Bauche) hace fue por yo decirle que nunca estudia, que no se aprende sus textos y así no se puede trabajar”, recordó.

“En caso de que fuera delito, que no lo fue, no se castiga con prisión a menos que sea reincidente, que no es el caso. No existe ninguna sentencia anterior por lo mismo. La jueza cometió un error al dictar un año de prisión y sin ningún fundamento legal”, detalló López.

La nueva sentencia está contenida en la toca penal 96/2026, hecha por el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Pascacio.

“Cumplir una pena de treinta jornadas de trabajo a favor de la comunidad en el lugar que para tal efecto designe el Juez de Ejecución, una vez que se ponga a su disposición”, se lee en el documento.

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“Pagar por concepto de reparación del daño en ejecución de sentencia por vía incidental, condenándose al sentenciado al pago de la cantidad de $7,800 (siete mil ochocientos pesos), a favor de la víctima”, indica.

En febrero, Vanessa Bauche usó sus redes sociales para asegurar que Pascacio estaba condenado a un año de prisión por este caso.

Este juicio es independiente a otro promovido por la actriz en la Ciudad de México y en contra del abogado de López por daño moral. Bauche ha asegurado que se reconocieron daños psicológicos y patrimoniales en su contra, pero el actor indica que también fue revocada dicha decisión.

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