El tema legal entre los actores Vanessa Bauche y Pascacio López tiene un nuevo episodio en el que las versiones de cada uno, apoyados en instancias jurídicas, son distintas.

Mientras Bauche difundió una sentencia donde se señala que López tendrá que purgar condena de un año en prisión, más un pago de reparación de daño; Pascacio afirma que se metió el recurso de apelación ante un mal proceder de la juez y ya fue aceptado.

El tema entre ambos inició en 2020 cuando trabajaban juntos en la serie “Guerra de vecinos”, de Netflix, y Bauche lo denunció bajo los delitos de Violencia Contra la Dignidad de las Personas y Abuso Sexual, por presuntamente haberle gritado en set y besarla en una escena sin estar en el guión, respectivamente.

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de la Mujer en Jalisco y a ese caso es el que se refiere la sentencia de un año en prisión, contra Pascacio.

“Marcando un antes y después en la protección de los derechos laborales de las mujeres dentro del ámbito audiovisual”, escribió Bauche en un comunicado público, donde también muestra el documento de la sentencia.

Pascacio, entrevistado por EL UNIVERSAL, asegura que se metió el recurso de apelación que ya fue aceptado, porque la jueza habría actuado mal. Bauche, comenta, ya tendría que saber de la apelación.

Entre las cosas que, dice el actor de “Cinco de mayo, la batalla”, estarían mal, sería precisamente el tiempo en prisión, pues eso sólo aplica a reincidentes de acuerdo con el artículo 202 Bis del Código Penal de Jalisco.

En todo caso, si el falló hubiese sido en su contra, recalca, la ley estipula de 50 a 100 días de multa o bien, de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

“En caso de que fuera delito, que no lo fue, no se castiga con prisión a menos que sea reincidente que no es el caso, no existe ninguna sentencia anterior por lo mismo. La jueza cometió un error al dictar un año de prisión y sin ningún fundamento legal y por eso se interpuso la apelación que ahora está en el proceso de notificar que sala le corresponde para revocar esa sentencia tan absurda”, expresa Pascacio.

“La acusación que ella hace fue por decirle que nunca estudia, que no se aprende sus textos y así no se puede trabajar”, detalla.

Y el pago a la que la sentencia hace mención, borrada en el documento de Bauche, no sobrepasa los diez mil pesos, indica el histrión.

El segundo caso

Bauche menciona en su comunicado otra demanda de carácter civil, en la Ciudad de México, por Daño Moral.

“Derivada de una campaña mediática difamatoria, revictimizante y misógina impulsada por el tío abogado defensor del agresor”, precisa.

Asegura que la demanda fue ganada en 2023 y rarificada como sentencia definitiva en 2024, reconociendo daños psicológicos, patrimoniales, de imagen pública y a la salud integral.

López, precisa por su parte, que él sólo estaba como testigo. Y que dicha sentencia fue revocada.

“Yo confío en que se diga la verdad y que todo quede claro, sólo eso”, expresa el actor.

Bauche, en tanto, apunta en su texto que compartió la documentación con fines de transparencia y para combatir la desinformación y la violencia mediática que ejercen algunos medios de comunicación.