Pascacio López reaparece ante la prensa y manda mensaje a Vanessa Bauche y Sarah Nichols: "Si recapacitan no las voy a demandar

Pascacio López reapareció ante la prensa y habló sobre las acusaciones de abuso sexual que lo llevaron a pasar 11 meses en una prisión.

En marzo del 2022, el actor de "Guerra de vecinos" fue detenido y llevado ante las autoridades de Jalisco, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra por la denuncia que Sarah Nichols, su compañera en la serie, presentó ante la Fiscalía y en la que aseguraba haber sido agredida sexualmente por López. Posteriormente se sumó Vanessa Bauche, quien lo señaló por acoso.

El proceso se extendió hasta febrero del 2023, cuando fue puesto en libertad, desde entonces Pascacio se había mantenido lejos del ojo público; sin embargo esta tarde reapareció ante los medios y, por primera vez, se expresó al respecto: “Ahí están los mensajes que son más claros. Yo creo que si le mandas una foto en lencería a alguien, eso habla más que mil cosas. Ella dice que yo la maltrataba y que la humillaba, y dices: ‘bueno, entonces ¿cómo es que tenías esa convivencia de mandarle este tipo de mensajes?’. No hay lógica, no hay congruencia”, dijo en un video publicado por el reportero Eden Dorantes, refiriéndose a Bauche.

Sobre el caso de Nichols, López llamó atrocidad a sus declaraciones y aseguró que están llenas de contradicciones: "Decía que yo había cometido esa atrocidad; entonces, cómo 18 minutos después le dices: ‘gracias, me la pasé muy bien’, y al otro día le dices: ‘morenazo, ¿cómo amaneciste?, papacito ¿a qué hora vas por el pan?’; y mil y un mensajes, yo creo que es incongruente", agregó.









Asimismo, López reveló que vive con miedo, no solo de que su excolega siga acusándolo; sino de que tome otro tipo de acciones, ya que, asegura, han intentado hackear sus redes: "Ha mandado a hackear mi correo, las redes; y yo no sé si en algún momento mande a personas también a ponerme un cuatro. Me da mucho miedo que ella invente más, porque ya lo hizo en una ocasión de que yo la amenacé y a mí no me interesa hacerle ningún tipo de daño".

Por último mandó un mensaje a sus excompañeras para que se retracten a cambio de no ejercer ningún tipo de acción legal:

“Si ellas, , tanto Sarah como Vanessa, salen y dicen la verdad de lo que realmente pasó, yo con eso estaría (conforme). Hasta les firmo que no las voy a demandar penalmente ni civilmente, si ellas recapacitan y reconocen que esto fue un invento en mi contra”, finalizó.

Hasta el momento ni Vanessa ni Sarah han respondido a las declaraciones del actor.

