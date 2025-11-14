Más Información

Cuautitlán, Mex.- La defensa legal de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, solicitó a un juez de control la duplicidad del plazo constitucional para que se resuelva la situación jurídica de los imputados por el delito de cometida por particulares, en agravio del Hernández Vilchis.

Defensa solicita ampliación del plazo

En los Juzgados Penales de Cuautitlán, la autoridad judicial avaló la solicitud y fijó como fecha de continuación de audiencia el próximo martes 18 de noviembre, cuando determinará si los vincula o no a proceso.

Mientras tanto, la mujer y el hombre, que de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, son pareja sentimental, deberán permanecer en prisión preventiva.

Para el caso de María Fernanda “N”, será trasladada de los Juzgados donde se llevó a cabo la audiencia inicial, hacia el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Y Brandon “N”, se quedará recluido en el Centro Penitenciario de Cuautitlán México.

Ambas personas fueron detenidas por agentes de investigación de la Fiscalía mexiquense, en cumplimiento de órdenes de aprehensión, pues presuntamente estuvieron con el sacerdote en un departamento de la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitlán, donde Brandon “N” habría atacado con una arma punzocortante a Ernesto Baltazar.

Las investigaciones de la FGJEM establecen que después intentaron ocultar el cuerpo, envolviéndolo en bolsas negras y lo amarraron a un sillón, para posteriormente arrojarlo a un canal en el municipio de Nextlalpan.

A la pareja los investigan por su probable participación en el delito de desaparición forzada cometido por particulares, por el cual, de ser procesados y después encontrados culpables, podrían pasar hasta 50 años en prisión.

maot

