Cuautitlán, Mex.- La pidió a las autoridades que continúen con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos sobre el hallazgo sin vida del sacerdote .

“Agradecemos a las autoridades el apoyo brindado en la búsqueda del Pbro. Ernesto; al mismo tiempo solicitamos se continúen las investigaciones que conduzcan al y a la justicia que toda vida humana merece”, señaló en un comunicado la Diócesis.

Además, pidieron prudencia y evitar difundir información o detalles sensibles sobre el caso, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el cadáver hallado en un canal de Nextlalpan, correspondía al padre.

“Damos gracias a Dios por la vida y el ministerio del Pbro. Ernesto, por su entrega generosa al Evangelio y por su servicio pastoral, que es semilla fecunda que seguirá dando fruto en la Iglesia”, menciona el comunicado.

De igual forma, pidieron se ponga fin a la “dolorosa realidad que hiere la vida de nuestras comunidades“, por lo que manifestaron unirse al clamor de las familias que sufren la violencia y las desapariciones en México.

