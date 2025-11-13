Cuautitlán, Méx.— El derribo de árboles para trabajos de adecuación del Tren México-Querétaro ha ocasionado cortes viales e incertidumbre entre habitantes del pueblo de San Mateo Ixtacalco, pues aseguraron que no fueron notificados de los cierres.

Las labores de derribo de los ejemplares que se encuentran a un costado de las vías del tren abarcan 3.3 kilómetros y son realizadas por cuadrillas que utilizan motosierras y, otro grupo ayuda dando vialidad para el cruce entre la avenida Ferrocarriles Nacionales Oriente y 5 de Mayo, y también en la calle Francisco Sarabia.

Vecinos de San Mateo Ixtacalco informaron a EL UNIVERSAL que ni las autoridades municipales ni de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo de la obra, les dieron avisos sobre los cortes viales, lo que ha ocasionado carga vehicular en una zona con vialidades dañadas.

“Lo único que pedimos es que nos digan con tiempo, pueden poner alguna lona o alguna cartulina en la que especifiquen cuánto tiempo se van a tardar, porque por aquí es el cruce de muchos para irse a sus trabajos y el hecho de tomar vías alternas en calles que se encuentran destruidas, resulta no ser viable”, dijo Amalia Ordóñez, habitante.

Los trabajos para las adecuaciones del tren iniciaron el 3 de noviembre y estarían concluyéndose el 23 de este mes, y entre ellas se encuentra el retiro de árboles y la demolición de la ciclovía, donde la Sedena ha avanzado más en San Mateo Ixtacalco.