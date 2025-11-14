Más Información

Cuautitlán, Mex.- En los Juzgados Penales de Cuautitlán se llevará a cabo la audiencia inicial de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio del Hernández Vilchis, hallado sin vida dentro de un canal en el municipio de Nextlalpan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México formulará la imputación en contra de ambos sujetos, por el delito de desaparición cometida por particulares, el cual puede ser sancionado hasta con 50 años de cárcel.

María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, junto con otra persona, estuvieron con el sacerdote en un departamento de la Unidad Habitacional Morelos, en el municipio de Tultitlán, sitio en donde de acuerdo a la FGJEM, convivieron y consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Las indagatorias de la autoridad refieren que presuntamente fue Brandon quien atacó a Ernesto Baltazar Hernández Vilchis con un objeto punzocortante y las heridas le causaron la muerte al padre, quien tenía menos de un mes de haber llegado a una iglesia de la colonia La Piedad, en Tultepec.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México giró orden de aprehensión en contra de una mujer, quien sería la otra persona que colaboró para meter el cuerpo del padre en bolsas para después amarrarlo a un sillón y arrojarlo al canal en Nextlalpan.

maot

