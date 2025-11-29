Nezahualcóyotl, Mex.- Guillermo “N”, fue vinculado a proceso por un juez que encontró elementos suficientes para tomar la decisión y que continúe la investigación por el probable delito de expresión en contra del sujeto, calificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como objetivo prioritario de la Operación Caudal.

Al hombre lo imputaron por presuntamente extorsionar a una mujer, en hechos sucedidos en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y la autoridad judicial fijó el plazo de 2 meses para el cierre de investigación complementaria y además ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que a Guillermo “N”, también lo investigan por su probable participación como ordenador de actividades delictivas en la cadena ilícita de extracción, distribución y venta de agua en la entidad.

Lee también Operativo Caudal: suman seis detenidos por huachicol de agua; podrían alcanzar hasta 100 años de prisión

Las indagatorias de la FGJEM establecen que el sujeto recibía instrucciones directas de Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, regidor de Chalco, también arrestado y vinculado a proceso esta semana.

Lo anterior, para instalar tomas clandestinas de agua potable en las redes oficiales y “administrar la venta y distribución de la ordeña”, acción para la que presuntamente utilizaban pipas irregulares operadas por sus agremiados.

A Guillermo “N”, la Fiscalía mexiquense lo identifica como un integrante relevante del “Sindicato 22 de Octubre” y las investigaciones en su contra siguen por parte de las autoridades correspondientes.

Lee también Vinculan a proceso a regidor de Chalco por secuestro exprés; investigan relación con venta ilegal de agua

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot