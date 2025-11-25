Ecatepec, Méx.-En la segunda etapa del “Operativo Caudal” elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno han arrestado a seis personas, cinco hombres y una mujer, consideradas objetivos prioritarios porque estarían relacionados con delitos contra el servicio público y distribución del agua, homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo de propiedades, disparo de arma de fuego y contra la salud.

Por esos ilícitos podrían alcanzar penas hasta de 100 años de prisión. Estos sujetos forman parte del entramado criminal que actúa bajo el auspicio de supuestas organizaciones sindicales, dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Objetivos prioritarios

Las autoridades han cumplimentado órdenes de aprehensión en contra de Cristian Jesús “N” alias el “Gimy” y/o “Jimmy”, Juan “N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, Juan Manuel “N” alias “El Maya” y María del Carmen “N”, identificados como objetivos prioritarios de la Operación “Caudal”, por su probable participación como ordenadores de actividades delictivas en la cadena ilícita de extracción, distribución y venta de agua en la entidad.

Lee también Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Según la FGJEM, eran líderes o integrantes relevantes de las organizaciones sociales con fachada de sindicatos autodenominadas “Sindicato 22 de Octubre”, “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (Fittam)”, “Sindicatos Unidos por la Transformación de México (Sutmex)”, “La Chokiza” y “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”, estas dos últimas, aliadas de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (Uson)”.

Estos grupos, se encuentran relacionados con hechos delictivos de homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo de propiedades, disparo de arma de fuego, contra la salud, así como contra el servicio público y distribución del agua en los municipios de Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco, principalmente.

Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, actualmente sexto regidor en el municipio de Chalco, es identificado como líder del "Sindicato 22 de Octubre" y de acuerdo a las investigaciones, utilizaba su grupo delictivo para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través pipas irregulares, propiedad de sus integrantes, además ordenaba agredir a conductores de vehículos ajenos a su organización.

Lee también Detienen al sexto regidor de Chalco por presunto huachicol de agua; había sido reportado como desaparecido

También, se le relaciona con la invasión de predios que, en algunos casos contaban con pozos de donde, sin los permisos oficiales, extraían agua para su comercialización; en otros casos, eran viviendas despojadas a sus legítimos propietarios y entregadas a integrantes de su organización criminal.

Alias “Gimy” y/o “Jimmy” también es investigado por su probable participación en la comisión de hechos delictivos de homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo, entre otros. Fue detenido el pasado 21 de noviembre por elementos de la fiscalía, quienes le cumplimentaron orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de dos masculinos, hechos registrados en el municipio de Los Reyes La Paz.

En la misma fecha fue detenido Juan “N”, identificado como secretario General de la “Fittam” y vocero del "Sutmex”, actos de investigación señalan que para acaparar la distribución y el cobro ilícito del agua, ordenaba agresiones y robos con violencia en agravio de propietarios de purificadoras, así como conductores o dueños de pipas ajenas a sus grupos.

Lee también Avanza Operativo Caudal en Ecatepec; recuperan 11 pozos clandestinos y regresan casi 200 millones de litros de agua a los hogares

Además, se le investiga por presionar a autoridades de los tres órdenes de gobierno a través de prácticas extorsivas para favorecer a sus agremiados en trámites jurídico-administrativos, relacionados con predios e inmuebles irregulares o despojados.

Le fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión en agravio de un hombre en el municipio de Teotihuacán. Al momento de su detención le fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles de diferentes calibres y cargadores, así como bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

En otra acción operativa se logró la detención de Guillermo “N”, quien, de acuerdo a información recabada, recibía instrucciones directas de alias “Gimy” y/o “Jimmy”, para instalar tomas clandestinas de agua potable en las redes oficiales y “administrar la venta y distribución de la ordeña” con el uso de pipas irregulares operadas por sus agremiados.

Lee también Operación Caudal: Cae Juan "N" líder sindical por huachicoleo de agua en Edomex

Guillermo “N” es señalado como un integrante relevante del “Sindicato 22 de Octubre”. Tras su detención, le fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión por hechos cometidos en agravio de una femenina en el municipio de Nezahualcóyotl.

Otro de los objetivos prioritarios detenidos es Ricardo “N”, quien, como presunto integrante de "La Chokiza", fungía como propietario de pipas de ese grupo criminal y era el encargado de administrar tomas de agua clandestinas.

La FGJEM cuenta con información de que el ahora detenido, ordenaba agresiones a conductores de pipas ajenas a su organización, las cuales eran cometidas a través de las actividades conocidas como “monta choques”, disparo de arma de fuego o privación de la libertad.

Ricardo “N” fue detenido en cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de extorsión registrada en el municipio de Ecatepec, en agravio de un hombre.

En coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec, fue detenido Juan Manuel “N” alias “El Maya”, presunto líder de la organización “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”. Hasta antes de su captura, este sujeto, también era identificado como generador de violencia en el municipio de Ecatepec.

Alias “El Maya” se desempeñó como elemento de la Policía Municipal de Ecatepec, entre el 7 de agosto de 2019 y el 24 de abril de 2025 fue detenido en cuatro ocasiones, dos de estas por delitos del fuero común, como portación de arma de fuego y homicidio, dos más por ilícitos del fuero federal tipificados como enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos.

El 24 de noviembre pasado, elementos de la fiscalía mexiquense le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por hechos diversos de extorsión. Durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles, narcóticos, una camioneta de alta gama, un vehículo y prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales, así como diversos identificadores de su grupo delictivo.

De ese mismo grupo delictivo, fue detenida María del Carmen “N”, a quien también se le relaciona con actividades delictivas de despojo ya que, la investigada facilitaba predios invadidos para que funcionaran como pensiones de pipas de agua y otros vehículos, además de ocupar viviendas de manera ilegal.

Presuntamente, el 14 de diciembre del 2024, alias “El Maya” y María del Carmen “N”, en compañía de diversos integrantes de “Los Mayas”, mediante la amenaza de invadir una casa habitación ubicado la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, le exigieron 200 mil pesos al legítimo propietario, ambos emplazaron a la víctima a realizar el pago total de la exigencia extorsiva a más tardar el 10 de enero del 2025, pero al no hacer el pago, la desalojaron de su inmueble amagándola con armas de fuego.

Por los hechos, les fue cumplimentada orden de aprehensión a María del Carmen “N” y Juan Manuel “N” alias “El Maya”, por el delito de extorsión.

Cristian Jesús “N” alias el “Gimy” y/o “Jimmy”, Juan “N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, Juan Manuel “N” alias “El Maya” y María del Carmen “N” fueron ingresados a Centros Preventivos y de Readaptación Social estatales ubicados en Nezahualcóyotl, Otumba, Ecatepec y Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición de jueces, quienes definirán su situación jurídica.

Los grupos “Sindicato 22 de Octubre” y “Fittam”, en particular su líder Juan “N”, han sido señalados como organizadores de los bloqueos del pasado 27 de octubre, en contra de la primera fase de la Operación “Caudal”, manifestaciones realizadas coordinadamente con otras supuestas agrupaciones sindicales como “ACME”, "Uson” y “Los 300” para desacreditar el aseguramiento de pozos, tomas de agua y pipas ilegales que servían como fuentes de financiamiento de grupos criminales.

Las acciones operativas desplegadas para la captura de los cinco sujetos marcan el inicio de la segunda fase de la Operación “Caudal”, cuya finalidad es neutralizar y detener objetivos prioritarios entre los que se encuentran líderes de organizaciones delictivas con fachada de sindicato, así como servidores públicos relacionados con la extracción, distribución y venta ilegal del agua, informó la FGJEM.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot